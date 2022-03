Zelenski: "Si Ucrania no sobrevive, toda Europa no sobrevivirá"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cerró la puerta este viernes a la petición ucraniana de establecer una zona de exclusión aérea.

"Los aliados acordaron que no debemos tener aviones sobre el espacio aéreo de Ucrania, ni tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania", declaró al término de una reunión de urgencia de cancilleres de la organización.

Según Stoltenberg, "la única forma de implementar una zona de exclusión aérea en Ucrania" es mediante el envío de aviones de combate de la OTAN, que tendrían que derribar cazas rusos que operan en Ucrania.

"Creemos que si hacemos eso, acabaremos teniendo algo que puede convertirse en una guerra total en Europa, envolviendo a muchos otros países y causando mucho más sufrimiento humano", afirmó.

Por esa razón, los aliados de la OTAN tomaron la "decisión dolorosa" de reforzar sanciones y el apoyo a Ucrania, pero "sin involucrar fuerzas de la OTAN directamente en el conflicto en Ucrania, ni en su territorio ni en su espacio" aéreo.

Crítica de Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentó la decisión "deliberada" de la OTAN de no establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania, a pesar de la invasión rusa del país.

Además, pidió un momento de silencio para quienes cayeron en defensa del país, en medio de la guerra desatada hace una semana. “Este primer minuto me gustaría dedicarlo a un momento de silencio para aquellos que han caído en la lucha por su patria, a nuestros soldados, a los que sirven; a los que están trabajando como pilotos, a los que están haciendo hazañas en diferentes ámbitos protegiendo a su patria y han dado su vida por ello eso”, dijo.

“Me gustaría dedicarles a ustedes, a la gente de Europa. Me gustaría pedirles que no se queden callados. Me gustaría que salieran a la calle y apoyaran a Ucrania, apoyaran nuestros esfuerzos y apoyaran nuestra lucha porque si Ucrania no resiste, Europa no resistirá. Si nosotros caemos, ustedes caerán, así que por favor no se queden callados, no se hagas los ciego ante esto”, añadió Zelensky.

En ese sentido, agregó: “No te quedes callado, apoya a Ucrania. Porque si Ucrania no sobrevive, toda Europa no sobrevivirá. Si Ucrania cae, toda Europa caerá”.

"Hoy, la dirección de la Alianza Atlántica dio el visto bueno a la continuación de los bombardeos contra ciudades y pueblos ucranianos, negándose a instaurar una zona de exclusión aérea", aseguró en un video publicado por la presidencia de Ucrania.

"A pesar de saber que nuevos bombardeos y nuevas bajas resultan inevitables, la OTAN decidió de manera deliberada no cerrar el espacio aéreo de Ucrania", criticó Zelenski.

"Entendemos que los países de la OTAN se han creado ellos mismos un relato, según el cual el cierre del espacio aéreo de Ucrania provocaría un agresión directa de Rusia contra la OTAN", añadió.

AFP