El valor de la noticia y el futuro del debate público

Durante décadas, la noticia fue concebida como un bien público. No simplemente como un relato de hechos, sino como un instrumento esencial para la vida democrática: aquello que permite a los ciudadanos comprender la realidad y participar en el debate colectivo. Sin embargo, ese concepto ha ido cambiando de manera profunda, y hoy resulta imprescindible volver a preguntarse qué entendemos por “valor de la noticia”.

Ya en los años en que me desempeñaba en la UNESCO, este tema ocupaba un lugar central en nuestras reflexiones. Se discutía entonces cómo garantizar el acceso a la información como derecho, pero también cómo preservar la calidad de esa información frente a la creciente presión de los mercados y de los intereses políticos. Más adelante, en mi trabajo en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, esa preocupación volvió a aparecer desde otra perspectiva: la dificultad de que temas estratégicos —como la seguridad alimentaria o el desarrollo rural— lograran visibilidad sostenida en la agenda mediática.

Lo que está en juego no es menor. Tradicionalmente, el valor de la noticia se vinculaba con su relevancia para el interés público. Era noticia aquello que ayudaba a entender mejor la realidad, a tomar decisiones informadas o a enriquecer el debate democrático. Hoy, en cambio, ese valor se redefine muchas veces en función de otros criterios: la capacidad de captar atención, de generar impacto inmediato o de circular rápidamente en un entorno altamente competitivo.

Este desplazamiento fue anticipado por Jürgen Habermas, quien advirtió que la esfera pública corría el riesgo de ser colonizada por lógicas comerciales y estratégicas. En ese proceso, la información tiende a convertirse en mercancía y la comunicación pública deja de orientarse al entendimiento para orientarse al consumo. La noticia ya no solo informa: también compite.

Un ejemplo ilustrativo puede encontrarse en la evolución de la cobertura internacional durante la Guerra del Golfo a comienzos de la década de 1990. Por primera vez, la transmisión en tiempo real transformó un conflicto complejo en un flujo continuo de imágenes impactantes. La lógica de la inmediatez y del espectáculo comenzó a imponerse sobre la contextualización y el análisis. Sin entrar en valoraciones políticas, lo cierto es que ese momento marcó un punto de inflexión en la forma en que los acontecimientos son seleccionados, narrados y consumidos.

Desde entonces, esa tendencia no ha hecho más que profundizarse. La irrupción de las plataformas digitales y de las redes sociales ha acelerado la circulación de información, pero también ha modificado los incentivos que determinan qué se publica y cómo se presenta. El valor de la noticia se mide, cada vez más, en términos de visibilidad, viralidad o capacidad de generar reacción inmediata. La velocidad reemplaza a la reflexión, y la emoción, con frecuencia, desplaza al análisis.

En este contexto, ciertos temas fundamentales para el desarrollo de nuestras sociedades enfrentan una paradoja: son estratégicos, pero no necesariamente “noticiables” bajo los criterios dominantes. La agricultura, por ejemplo, suele aparecer en la agenda mediática solo en situaciones de crisis —sequías, conflictos o aumentos de precios—, pese a su importancia central para la seguridad alimentaria, el empleo y la sostenibilidad. Lo mismo ocurre con otros temas estructurales que requieren continuidad, contexto y profundidad.

La consecuencia de este proceso es que la opinión pública corre el riesgo de transformarse en opinión inducida o fragmentada. No porque exista necesariamente una intención deliberada de manipular, sino porque el propio funcionamiento del ecosistema informativo favorece ciertos contenidos sobre otros. Lo visible no siempre coincide con lo relevante.

Frente a este escenario, el desafío es doble. Por un lado, es necesario fortalecer el compromiso de los medios con su función pública, recuperando criterios de calidad, contexto y responsabilidad. Por otro lado, también es fundamental promover una ciudadanía más crítica, capaz de distinguir entre información y ruido, entre relevancia e impacto.

Recuperar el valor público de la noticia no implica negar la realidad de los cambios tecnológicos ni las dinámicas del mercado. Implica, más bien, equilibrar el sistema para que la información vuelva a cumplir su función esencial: contribuir al entendimiento colectivo.Porque, en definitiva, la calidad de la democracia depende de la calidad de la conversación pública. Y en esa conversación, la noticia no puede ser solo lo que capta la atención, sino aquello que realmente importa.