Más allá de las transferencias monetarias: el desafío estructural

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se expandieron las transferencias monetarias focalizadas y se reorganizaron las asignaciones familiares. En la administración de José Mujica ese esquema no solo no se interrumpió, sino que se consolidó y amplió su cobertura. El crecimiento económico y las transferencias explican buena parte de la caída de la pobreza infantil entre 2005 y 2014.

El resultado fue la expansión del componente asistencial del sistema, sin una transformación equivalente de su dimensión estructural.

Allí reside el núcleo del problema. No se trata de oponer transferencias y estructura como alternativas excluyentes: las transferencias son necesarias y su impacto inmediato es indiscutible, porque alivian carencias concretas. Pero no alcanzan para resolver la vulnerabilidad de fondo.

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El desafío es otro: construir un entramado institucional capaz de reducir la probabilidad de caer en pobreza y, sobre todo, de reproducirla entre generaciones. Para ello, las transferencias deben integrarse en una estrategia más amplia que actúe sobre educación, cuidados, salud, vivienda, territorio y trayectorias vitales.

Cuando la reducción de la pobreza infantil se mide únicamente por ingresos, sin modificar los factores que la producen y la reproducen, el resultado es una mejora estadística que no necesariamente implica una transformación real: una mejora del indicador, más que del problema.

Hoy el debate vuelve al centro de la agenda social con la propuesta de una “Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia”. Su enfoque es focalizado: define poblaciones objetivo y dirige allí la intervención estatal. Su diseño reabre tensiones relevantes.

La primera es operativa. Toda focalización implica decidir quién entra y quién queda afuera. Estos sistemas requieren información precisa y actualizada sobre hogares con trayectorias inestables. Cuando los registros no acompañan esa dinámica, aparece una brecha entre realidad y beneficio, con errores de inclusión y exclusión que afectan la legitimidad del sistema.

A ello se suma el efecto umbral. En esquemas basados en cortes estrictos de ingreso, pequeñas variaciones pueden generar saltos bruscos en el beneficio. No siempre reflejan cambios reales en bienestar, pero sí alteran los ingresos disponibles e incentivan comportamientos de ajuste, como la subdeclaración de ingresos o la permanencia en la informalidad para no perder el acceso al beneficio.

En paralelo, lo que se concibe como transitorio puede tender a estabilizarse. La transferencia deja de ser percibida como política excepcional y pasa a instalarse como derecho adquirido. Ese desplazamiento modifica expectativas, comportamientos y el vínculo entre asistencia y ciudadanía social.

En los enfoques universalistas consistentes, la lógica es inversa: la infancia accede por el solo hecho de existir. Sobre ese piso común se agregan apoyos según necesidad, pero el punto de partida es la pertenencia, no la carencia. Este giro es político antes que técnico: define si la política social corrige desigualdades o si, en ciertos casos, las cristaliza.

En la práctica, ningún sistema moderno se ubica en un extremo puro. Incluso los modelos más universalistas incorporan componentes focalizados para atender situaciones críticas, y los más focalizados descansan sobre algún piso universal mínimo.

Las diferencias no radican entonces en una oposición absoluta entre modelos, sino en tres dimensiones: la calidad y transparencia de los mecanismos de focalización, el alcance del piso universal mínimo, y los resultados concretos en términos de bienestar, equidad y eficiencia.

La persistencia de la pobreza infantil no es un accidente coyuntural, sino un indicador estructural. De allí la necesidad de un Estado que no se limite a transferir ingresos, sino que actúe sobre las condiciones que producen vulnerabilidad y reproducen la desigualdad entre generaciones.

En ese marco se inscribe la Ley N.º 20.376 de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (GAPIIA). Su lógica desplaza el eje de la política social: del ingreso como respuesta al derecho como punto de partida, articulando educación, salud, cuidados y protección social en un sistema integral de garantías.

Sin embargo, su implementación aparece muy rezagada respecto de su ambición normativa.

Las transferencias operan en el corto plazo: alivian, muestran resultados visibles y generan retorno político inmediato. Las políticas estructurales, en cambio, actúan en el largo plazo: son menos visibles, más complejas y, justamente por eso, más decisivas.

La discusión de fondo no es únicamente cuánto y cómo se transfiere, sino qué tipo de sociedad se construye mientras se transfiere.