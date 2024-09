Paraguay afirma que 3,6 toneladas de cocaína no se cargaron en su país y apunta a Sebastián Marset

Según el titular de la Senad, en Asunción el contenedor fue controlado e incluso abierto. "Las imágenes no arrojaron nada llamativo. Se compartió las imágenes con Uruguay, se dio la alerta internacional. Y en Uruguay el escaneo no arrojó nada. Pasaron esos dos controles", afirmó Rachid y dijo creer que la carga no había sido inspeccionada en Francia, aunque no lo tenía confirmado.