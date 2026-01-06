Así será la agenda del pádel en el verano 2026; mirá las fechas confirmadas y los torneos que habrá en Uruguay
Se realizarán varios torneos privados de pádel en Punta del Este, y en febrero habrá participación uruguaya en un torneo en Brasil
6 de enero 2026 - 10:37hs
Canchas de pádel. (Archivo)
Christian Adinolfi (Quiero Jugar; Indoor Pádel Montevideo)
Ya hace un tiempo que el pádel volvió con fuerza a Uruguay. Cada vez se ven más canchas y eventos del deporte que fue furor en los 90, y que parece haber regresado para quedarse. Este verano su agenda se centra en torneos privados y en una competencia internacional que se realizará en Brasil.
Claudia Fernández, presidenta de la Asociación de Pádel del Uruguay, explicó a Referí que el pádel cuenta con una intensa actividad oficial de marzo a noviembre, por lo que en diciembre y enero se dedican a organizar el calendario del nuevo año.
Por esto no hay ningún torneo oficial planificado para el verano, y se espera que el calendario comience a fines de febrero. Sin embargo, la actividad del pádel sigue.
Los torneos privados de pádel en el verano 2026
El 2 de enero se realizó la primera parte del Punta Open Pádel, organizado en el club Padel Side de Punta del Este. El martes 13 de enero se realizará la segunda etapa, diseñada para los participantes de Punta Tech, la conferencia que reúne a referentes del ecosistema tecnológico y emprendedor de la región.
Unos días antes, el sábado 10 y domingo 11 de enero, BlueCross & BlueShield organizará el Punta Beach Pádel 2026, la segunda edición del torneo de pádel en la playa que se realizará en la costa de Punta del Este.
El evento se desarrollará en la playa de la Parada 31 de la Mansa, de 9:00 a 18:00 ambos días. Se jugarán torneos de nivel principiante e intermedio. La inscripción al evento es gratuita, y se puede realizar desde el Instagram de BlueCross (@bcbsuy).
Entre el viernes 16 y el domingo 18, el club Pádel Cristal de Punta organizará su primer torneo del año, en el que competirán de la quinta a la segunda categoría del masculino y el femenino. Los detalles para inscribirse están en el Instagram del club (@cristalpadelok).