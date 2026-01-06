Así será la agenda del pádel en el verano 2026; mirá las fechas confirmadas y los torneos que habrá en Uruguay

Ya hace un tiempo que el pádel volvió con fuerza a Uruguay. Cada vez se ven más canchas y eventos del deporte que fue furor en los 90 , y que parece haber regresado para quedarse. Este verano su agenda se centra en torneos privados y en una competencia internacional que se realizará en Brasil.

Claudia Fernández, presidenta de la Asociación de Pádel del Uruguay , explicó a Referí que el pádel cuenta con una intensa actividad oficial de marzo a noviembre , por lo que en diciembre y enero se dedican a organizar el calendario del nuevo año.

Por esto no hay ningún torneo oficial planificado para el verano , y se espera que el calendario comience a fines de febrero . Sin embargo, la actividad del pádel sigue.

El 2 de enero se realizó la primera parte del Punta Open Pádel , organizado en el club Padel Side de Punta del Este. El martes 13 de enero se realizará la segunda etapa, diseñada para los participantes de Punta Tech , la conferencia que reúne a referentes del ecosistema tecnológico y emprendedor de la región.

torneo-13

Unos días antes, el sábado 10 y domingo 11 de enero, BlueCross & BlueShield organizará el Punta Beach Pádel 2026, la segunda edición del torneo de pádel en la playa que se realizará en la costa de Punta del Este.

El evento se desarrollará en la playa de la Parada 31 de la Mansa, de 9:00 a 18:00 ambos días. Se jugarán torneos de nivel principiante e intermedio. La inscripción al evento es gratuita, y se puede realizar desde el Instagram de BlueCross (@bcbsuy).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BlueCross & BlueShield Uruguay (@bcbsuy)

Entre el viernes 16 y el domingo 18, el club Pádel Cristal de Punta organizará su primer torneo del año, en el que competirán de la quinta a la segunda categoría del masculino y el femenino. Los detalles para inscribirse están en el Instagram del club (@cristalpadelok).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PADEL CRISTAL ALIANZA (@cristalpadelok)

Montevideo también tendrá competencia. Indoor Padel ya anunció que su primer torneo del 2026 se realizará del 6 al 8 de febrero.

El torneo latinoamericano que tendrá presencia uruguaya

La competencia internacional con presencia uruguaya comenzará en febrero, con el Torneo Entreclubes de Pádel Latinoamericano.

La edición de este año se celebrará en el club Smash Padel de Camaquã, Brasil, del 5 al 8 de febrero. Contará con clubes de casi todos los países de América, entre ellos de Uruguay.

"¡El evento promete impulsar el deporte y el turismo local, reuniendo a atletas y clubes de diferentes lugares!", celebra la cuenta oficial del torneo en Instagram.