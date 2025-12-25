Dólar
"Cada uno es libre de opinar": la declaración del padre de Carlos Alcaraz en medio de la polémica separación de su entrenador Juan Carlos Ferrero

Juan Carlos Ferrero reconoció en una entrevista que se sintió "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes"

25 de diciembre 2025 - 9:32hs
Juan Carlos Ferrero junto a Carlos Alcaraz, celebrando uno de sus Roland Garros

Juan Carlos Ferrero junto a Carlos Alcaraz, celebrando uno de sus Roland Garros

Foto: EFE

Carlos Alcaraz González, padre del tenista número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, declaró a EFE que "cada uno es libre de opinar con lo que sepa", sobre la ruptura con Juan Carlos Ferrero, entrenador de su hijo durante los últimos 7 años, desde que atleta de El Palmar (Murcia) tenía 15.

La persona más influyente en el actual líder de la ATP, que a sus 22 años tiene 24 títulos, incluidos 6 Grand Slam, no desveló el motivo de no renovar el contrato de Ferrero, que ha recibido el premio al mejor entrenador del año en la ATP.

Juan Carlos Ferrero reconoció en una entrevista, en el diario Marca, sentirse "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes", y develó que no cierra la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano, del que dice que tiene "posibilidades de ser el mejor tenista de la historia".

"Estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro. Y tiene que pasar un tiempo de duelo. Y, sobre todo, supongo que también me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos. Ahí entran muchas experiencias vividas. Creo que va a tomar un tiempo", afirmó el hoy exentrenador del asturiano.

El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández y Carlos Alcaraz
URUGUAYOS

El inesperado encuentro de la uruguaya Pía Fernández con Carlos Alcaraz y el recuerdo que se llevó la atleta celeste del tenista español número 1 del mundo

Jannik Sinner 
TENIS

Jannik Sinner destronó a Carlos Alcaraz en Wimbledon y conquistó el cuarto Grand Slam de su carrera

Una semana después de anunciarse la ruptura profesional entre tenista y técnico, éste señaló que había "ciertas cosas" en las que no estaban de acuerdo, pero que ni siquiera se sentaron a hablar de ello, y agregó "desde el entorno de Carlos" se pensó que lo mejor era dejarlo, lo que apunta al padre, quien declinó hacer más declaraciones.

FUENTE: Con información de EFE

