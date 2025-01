Dolor en Rusia por la muerte de dos patinadores artísticos campeones del mundo en el accidente aéreo de Washington

"Tres de las víctimas del accidente tenían pasaportes rusos", indicó la portavoz que señaló que podría haber una cuarta persona rusa y que otros pasajeros a bordo también son "compatriotas".

El choque de un avión con un helicóptero del ejército el miércoles en Washington dejó 67 muertos.

El mundo del patinaje expresó su tristeza este jueves después del accidente entre un helicóptero militar y un avión comercial que transportaba a 64 pasajeros, entre ellos la pareja de patinadores artísticos rusos Evgenia Shishkova y Vadim Naumov.

Russian pairs figure skaters Vadim Naumov and Evgenia Shishkova perform during the pairs Short Program during the World Figure Skating Championships in Edmonton, Canada on March 19, 1996. Naumov and Shishkova are in second place in the Pairs category. Rus

Evguenia Shishkova y Vadim Naúmov, dos patinadores artísticos rusos campeones del mundo en 1994, murieron en el accidente aéreo de Washington

Foto: AFP