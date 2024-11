El olímpico Eric Fagúndez desplegó su clase en gravel por las sierras; mirá los resultados de la principal carrera de Uruguay

Épica Gravel 2024 Las 200 millas de la Épica Gravel en la noche Épica Gravel

“Llegaron separados y comenzó a darse la carrera hasta Aiguá, y después de Aiguá se escaparon Ignacio Garrone con Tomás Escalada y Andrés Gelpes. En Villa Serrana quedaron Garrone y Escalada, que llegaron a meta con seis segundos de diferencia, en ese orden, con Gelpes completando el podio”, agregó.

Nacho Garrone es un reconocido deportista uruguayo que compite en largas distancias, tanto corriendo a pie, en su Instagram se presenta como corredor de ultra trail, como en bicicleta y en carreras de aventura.

"Casi me descolgaban Tomás Escalada y Andrés Gelpes en cada repecho que pasábamos. Me costó mucha pierna y cabeza mantenerme ahí con ellos, analizando constantemente si era un desgaste demasiado grande que me iba a costar carísimo después", contó Garrone en sus redes al repasar la competencia.

"A mitad de carrera, cuando llegamos a Aiguá, por suerte todo empezó a acomodarse y pude poner mi ritmo parejito. De ahí en adelante se fue achicando el grupo hasta que quedamos mano a mano con Tomás. En un descuido y apretón en bajada, a eso de 35 kilómetros de la llegada, quedó un espacio entre él y yo, y me mandé a por todo. De ahí a la meta en solitario. Después de casi 13 horas sin parar, llegamos con 6 segundos de diferencia, de locos".

El argentino Escalada también tiene ese perfil de deportista de pruebas de resistencia, mientras que Gelpes es un ciclista que supo representar a Uruguay en sudamericanos de mountain bike y que se animó al gravel y a una distancia a la que pocas veces se había acercado.

En damas, fue primera Ayelén Adan Tucker y segunda Analía Zanatta.

Eric Fagúndez se impuso en las 100 millas

“La 100 millas fue una carrera muy rápida en la que se sintió mucho el calor, lo que hizo que tuviéramos que reforzar la hidratación, algo que teníamos previsto”, señaló Artigas al hablar de la prueba que se realizó el sábado.

Eric Fagúndez, ciclista profesional uruguayo que corre en el equipo BH Burgos de España y que fue olímpico en París 2024, fue el ganador, seguido por Francisco Kotsakis de Chile, actual campeón nacional de ruta de su país, y tercero fue el argentino Tomás Moyano.

“¡Fin de semana en tierra!”, destacó Fagúndez en sus redes. “Mi debut en el gravel y que mejor oportunidad que en la Épica Gravel. Un bonito recorrido, una entretenida aventura donde la alta temperatura del día y el fuerte viento la hicieron una carrera aún más desafiante”, comentó.

En el podio de damas, fue primera la argentina Bárbara Frisch, que defendió el primer puesto del año pasado, segunda Ana Lidia Borba y tercera Camila Kastrup, ambas de Brasil.

Fecha confirmada en 2025 y campeonato por departamentos

“Estamos muy contentos porque de los 120 participante de 2023, en este 2024 contamos con 200”, dijo Artigas al destacar el crecimiento que tuvo la Épica Gravel y la disciplina en un año.

Otro punto valorado fue el de la presencia de extranjeros. “La gente que viene del exterior quiere volver, porque no solo los paisajes son lindos, sino que el suelo que tenemos en Maldonado es de los mejores del mundo junto a Canadá y Finlandia para el gravel, está disciplina que la UCI (Unión Ciclista Internacional) está impulsando para que crezca. Tenemos esa suerte”, señaló Artigas, al hablar de los caminos uruguayos.

Para 2025 ya está la fecha fijada para la tercera edición, los días 21 y 22 de noviembre, que les vienen muy bien a los brasileños ya que tienen un feriado.

“Los brasileños cada vez son más. También los chilenos, que el año pasado fueron 3 y ahora pasaron a 23”, señaló Artigas. “Y Punta del Este ayuda con la capacidad para recibir gente, tanto con propuestas de alojamiento, hotelería y gastronomía, es un valor agregado”.

Además de la carrera Épica Gravel, los impulsores de esta disciplina en Uruguay organizarán un circuito de carreras para 2025.

“Se va a hacer un campeonato con carreras en distintos departamentos, en principio por el sur del país, que es lo más cercano, donde más apoyan y conocemos. Vamos a estar en Florida, San José, Colonia, Maldonado, Lavalleja, y quizás Canelones”, señaló Artigas.

Luego, se espera llegar a departamentos como Durazno y el norte, Tacuarembó y Rivera, y al litoral, por la zona de Soriano

“Queremos llevar esta disciplina a todo el país porque consideramos que es la que más se adapta a Uruguay, a los caminos que tenemos para andar acá”, sostuvo Artigas.