El remo uruguayo brilló en los Juegos Bolivarianos de Perú: tres oros, dos platas y dos bronces

El remo uruguayo volvió a demostrar su capacidad competitiva y en los Juegos Bolivarianos que se disputan en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima se convirtió en la insignia del deporte nacional obteniendo tres medallas de oro, una de plata y una de bronce .

La primera medalla de oro la ganaron Leandro Rodas y Martín Zócalo en el dos remos largos sin timonel .

La segunda la conquistó Felipe Kluver , quien este año se proclamó campeón mundial de China en esta modalidad.

Kluver sufrió un desperfecto técnico en el calentamiento de la final, razón por la cual la regata se pospuso 24 horas. En la rotura sufrió un fuerte tiró en el hombro . Como el barco era provisto por la organización, ya que solo Chile llevó sus propios botes, y como el desperfecto no fue en competencia se habilitó el cambio de fecha de la prueba.

Ahí Kluver demostró su clase y categoría mundial para quedarse con el oro.

Junto con Luciano García, su compañero en Flamengo, Klüver fue medalla de plata en doble par peso abierto.

En la última jornada del remo el cuádruple par mixto también fue de oro conformado por Marcos Sarraute, Romina Cetraro, Nicole Yarzón y Bruno Cetraro.

Romina Cetraro fue medalla de plata en el single peso ligero femenino.

La propia Cetraro, con su cuñada Nicole Yarzón fueron bronce en el doble par abierto.

Por último, Bruno Cetraro, tras alcanzar la final en el Mundial en el single peso abierto que es un bote olímpico, fue medalla de bronce.

Uruguay también compite a partir de este viernes en la modalidad coastal de remo por lo que buscará conquistar más medallas.

Las otras medallas de Uruguay en Juegos Boliviarianos

La primera medalla de Uruguay en su primera histórica participación en Juegos Bolivarianos la ganó Williams Freire en ESports, una modalidad de juego virtual que se está metiendo en el ciclo olímpico a nivel regional e internacional.

Leonella Acosta fue medalla de plata en la modalidad frontball de pelota vasca.

El cubano nacionalizado uruguayo Sandy Caraballo fue bronce en la categoría +100 k de judo.

En karate, Maximiliano Larrosa ganó medalla de bronce en la categoría -60 k de karate.