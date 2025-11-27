Dólar
MEDALLA

Uruguay ganó la primera medalla en su historia en los Juegos Bolivarianos: Williams Freire se llevó el oro en fútbol virtual

El uruguayo se quedó con la medalla tras vencer a su par ecuatoriano Óscar Alejandro Ortega en dos finales, ambas ganadas en el alargue

27 de noviembre 2025 - 11:11hs
Williams Freire celebra con su medalla de oro en los Juegos Bolivarianos

Foto: Juegos Bolivarianos

Foto: Juegos Bolivarianos

Uruguay ganó la primera medalla en su historia en los Juegos Bolivarianos, que reúnen a deportistas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela junto a otros países invitados, luego de que Williams Freire obtuviera la presea de oro en la categoría de fútbol virtual.

La delegación uruguaya partió hacia Lima, donde se disputa la edición número 20 de los Juegos, con 21 deportistas, entre ellos los remeros Felipe Kluver y Bruno Cetraro, en la primera participación del país como invitado al evento.

Este martes Freire, quien fue uno de los abanderados de Uruguay, fue el encargado de estrenar el medallero uruguayo al ganar la competencia de "E-football", que forma parte de los deportes virtuales ("E-sports") que integran el medallero de los juegos.

El uruguayo, que dirigió al Barcelona durante la competición, clasificó como segundo en la fase de grupos tras superar al peruano Luis Jhonatan Salazar en dos oportunidades, y obtener un empate y una derrota ante su par ecuatoriano Óscar Alejandro Ortega.

En semifinales Freire se enfrentó al representante de Colombia Ángel Felipe García. El uruguayo ganó el primer partido 2-1, pero perdió la vuelta por penales tras empatar 2-2. Todo se definió en un tercer partido, que Freire venció sobre la hora por 3-2 para pasar a la final, y ya asegurarse una medalla histórica para Uruguay.

Williams Freire
Williams Freire con su medalla de oro

Williams Freire con su medalla de oro

En la final Freire volvió a cruzarse con el ecuatoriano Ortega, pero esta vez la suerte se decantó a favor del uruguayo, que se llevó el oro en dos partidos, ambos con alargue. El primero lo ganó 2-1 tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, y el segundo se lo llevó 4-2 tras un empate 2-2 en los primeros 90.

Tras su victoria, Freire dijo en declaraciones a la transmisión oficial de los Juegos que estaba "muy feliz por el resultado", luego de vencer a rivales "durísimos". Además, celebró que los e-sports "van creciendo y tienen muchos representantes a lo largo y ancho de América".

Embed - MEDALLA DE ORO | WILLIAMS FREIRE | E-FOOTBALL

