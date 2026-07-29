El uruguayo Paulo Portillo pelea en Brasil en un combate estelar por su "sueño" de llegar a la prestigiosa UFC y que se podrá ver este viernes por ESPN

Los deportes de combate están pasando por un buen momento en Uruguay y luego de lo que fue la llegada del BKFC a Montevideo por primera vez, con varias peleas internacionales, otro luchador celeste, Paulo Portillo , tendrá una destacada presentación este viernes cuando suba a la jaula en Brasil en el marco de la LFA de Artes Marciales Mixtas (MMA) .

Este peleador profesional de MMA nacido en Montevideo tendrá una gran oportunidad de mostrar todo su potencial y dar el salto a la UFC, la principal liga de su disciplina, cuando se mida ante el local brasileño Herberth Sousa en el evento estelar que se realizará en el estadio Nilson Nelson Arena de Brasilia y que tendrá trasmisión por ESPN y ESPN Knock Out.

“Yo nací acá en Montevideo, me crié en el barrio Casavalle . Después mi familia se mudó al norte y ahí conocí las artes marciales. Fue donde tuve la primera experiencia con lo que son las artes marciales y donde conocí esto que hago, este deporte”, contó Portillo este martes a Referí al repasar su historia mientras llegaba a Brasil para su esperada pelea.

Con 31 años, su carrera en MMA tiene un récord de 17 victorias y 4 derrotas , mientras que su rival brasileño, de 32 años, suma 19-2. Ambos pelean en peso gallo.

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Portillo se destaca porque 16 de sus 17 triunfos profesionales, 96%, han sido antes del límite, con 11 triunfos por sumisión y 5 por nocaut, por lo que el evento de este viernes lo presenta como “un peligroso especialista en sumisiones de Uruguay”, según la LFA Brasil.

Paulo Portillo en la cartelera de su pelea con Sousa

“Portillo se ha consolidado como uno de los finalizadores más eficaces de Sudamérica. Conocido por su estilo agresivo y su capacidad para aprovechar cualquier error del rival, llega a la mayor oportunidad de su carrera -protagonizar el evento estelar- listo para arruinar el regreso de Sousa a la capital brasileña”, agregaron en la presentación de la velada.

“Una oportunidad gigante”

La LFA es la Legacy Fighting Alliance, una liga promotora estadounidense creada en 2016 que sirve como formativa para luchadores, cuyos mejores exponentes pasan luego a la categoría principal, la reconocida y prestigiosa UFC (Ultimate Fighting Championship), la principal competencia de MMA.

El luchador celeste tiene bien en claro todo lo que tendrá en juego este viernes en Brasil. “Creo que este es el combate más importante hasta ahora en mi carrera, porque ganando esta pelea me dejaría a un paso de cumplir un sueño para Uruguay, no sólo para mí, y para mi equipo”.

Paulo Portillo en uno de sus entrenamientos

“Y creo que el ganador de esta pelea, que sin duda alguna voy a ser yo, va a dar un paso muy grande y creo que sería algo histórico para nuestro país en las Artes Marciales Mixtas. Si se da esa oportunidad y esa victoria, y también conseguimos ese cinturón o la oportunidad de firmar con la empresa más grande del mundo”, comentó.

Portillo forma parte del equipo Azeta Team que dirige Agustín Zas, con gimnasio en Malvín, donde hizo su preparación.

“Esta pelea creo que es a la que mejor voy preparado ya que me agarraron en un buen momento, fuerte físicamente y mentalmente y con mucha hambre de pelear y ambición detrás de esa victoria y buscar esa oportunidad por el título”, señaló el uruguayo, quien destacó a Zas como uno de los mejores entrenadores de Latinoamérica y “próximamente del mundo”.

“Somos el mejor equipo de Uruguay que se ha anotado con muchos de nuestros logros. Y creo que va a ser una oportunidad gigante para mostrar nuestro trabajo y mostrar lo que somos los uruguayos de la garra charrúa”, sostuvo.

Un evento de primer nivel continental

El luchador uruguayo valoró formar parte de un evento que van a estar presenciando “los mayores exponentes y leyendas de lo que es esta disciplina”. En ese sentido destacó las presencias del brasileño “Minotauro” Antonio Rodrigo Nogueira y peleadores “famosos” como Carlos Prates y Caio Borralho, “muchos peleadores brasileños e internacionales que han pasado por este evento”.

Su rival es destacado como uno de los pesos gallo activos con mayor experiencia en Brasil. “Ha construido un historial impresionante a lo largo de su carrera profesional y ahora busca defender su territorio ante una de las aficiones de MMA más apasionadas del mundo. Una victoria en Brasilia lo acercaría a una futura oportunidad por el título de peso gallo de LFA”, señaló la presentación del evento.

Paulo Portillo en la cartelera de su pelea con Sousa

Edward Soares, CEO de la LFA, destacó la pelea. “Brasil siempre ha sido uno de los mercados más importantes en la historia de la LFA, y este evento principal reúne a dos de los mejores pesos gallo de Sudamérica. Herbeth Sousa es uno de los contendientes más experimentados de Brasil, mientras que Paulo Portillo se ha ganado la reputación de ser uno de los finalizadores más peligrosos de la región. Este es el tipo de enfrentamiento que puede catapultar rápidamente a un atleta a la disputa por el título".

El uruguayo valoró especialmente que su pelea se pueda ver a través de ESPN. “Le va a dar una gran visibilidad no solo para América Latina sino para el mundo y va a poder dar la oportunidad de mostrar lo que es el trabajo de mi equipo y que somos los mejores peleadores de Uruguay”, señaló.