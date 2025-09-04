Dólar
"¡Es una locura!": los espectaculares, y duros, paisajes donde correrá la uruguaya Ana Laura Fontes en el Mundial de mountain bike UCI en Suiza; mirá el video

“Es algo fuera de serie, nada que se parezca a lo que yo haya corrido”, dijo a Referí Ana Laura Fontes, en la previa del Mundial UCI de MTB en Suiza

4 de septiembre 2025 - 12:58hs

Ana Laura Fontes en el Mundial UCI de MTB en Suiza

El Observador | Sebastián Amaya

Por  Sebastián Amaya

La ciclista uruguaya Ana Laura Fontes ya está en Suiza para disputar el Mundial de mountain bike 2025 de la UCI (Unión Ciclista Internacional) que se correrá en el cantón de Valais, en un lugar con paisajes espectaculares marcados por las montañas en las que deberá pedalear y hacer su mayor esfuerzo.

“¡Esto es realmente una locura!”, contó Fontes a Referí desde Suiza, donde ya hizo sus primeras salidas para conocer el terreno en la flamante bicicleta que le dio la firma que la patrocina y a la que se dio el lujo de visitar su fábrica en ese país.

La siete veces campeona nacional de MTB reconoció que será un nuevo y complicado desafío.

“Es un sueño hecho realidad y muy, muy duro”, señaló. “Es algo fuera de serie, nada que se parezca a lo que yo haya corrido”.

“Muchísima altimetría y técnica pero hay que afrontar el desafío, no queda otra”, agregó Fontes, quien volverá a representar a Uruguay a nivel internacional, pero por primera vez en un Mundial, con el que le pondrá broche de oro a su carrera competitiva.

La carrera será este sábado 6 de setiembre en la prueba de XCM Élite Femenino

La prueba tendrá un recorrido de 100 kilómetros y conectará Verbier con Grimentz, atravesando los Alpes del Valais.

Famosa por su intensidad, esta maratón suiza de MTB presenta uno de los recorridos de gran altitud más exigentes de este deporte, con su punto más alto en Pas de Lona, a más de 2.700 metros de altitud.

Embed - Verbier / Val d'Anniviers - Cross Country Marathon

Los organizadores presentan esta carrera como “la prueba definitiva de resistencia y determinación, una oportunidad única para que los atletas superen sus límites rodeados de la impresionante y salvaje belleza de los Alpes”.

“No solo se pone a prueba la resistencia del corredor, sino también su capacidad de adaptación a diferentes terrenos, además de su capacidad para afrontar las dinámicas de carrera en un grupo veloz”, indicaron.

