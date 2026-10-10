Fórmula 1: Lando Norris chocó a su compañero Oscar Piastri en la última vuelta de la carrera sprint

El equipo McLaren vivió un escándalo en la última vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, cuando Lando Norris, el vigente campeón del mundo, quiso superar a su compañero Oscar Piastri en una curva y un mal calculo terminó en un choque entre compañeros y el abandono del australiano.

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En la última vuelta de la competencia disputada en el circuito de Marina Bay, Lando Norris intentó adelantar a Oscar Piastri por el exterior, pero se quedó sin espacio y terminó chocando contra su compañero. El contacto dejó al australiano fuera de carrera, mientras que el británico pudo continuar y cruzar la meta en el octavo puesto.

La maniobra ocurrió sobre una pista que todavía presentaba sectores húmedos por la lluvia que había retrasado la largada. Norris buscó avanzar en los metros finales, pero el intento terminó perjudicando directamente a McLaren, que perdió uno de sus autos en plena definición y en la pelea en el campeonato tanto de pilotos como de constructores.

Lando Norris nuevamente bajo la lupa El incidente volvió a poner a Norris bajo el foco por sus maniobras al límite: en el Gran Premio de Bahréin, disputado en Malasia, el británico ya había protagonizado una situación peligrosa en la segunda práctica libre, cuando intentó superar a Checo Pérez en el ingreso al pit-lane y estuvo cerca de provocar un accidente.