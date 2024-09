"Hicimos la denuncia, pero él roció a mi hija con gasolina y ahora está muerta": padre de Cheptegei criticó la inacción policial en Kenia

Joseph Cheptegei relató un episodio en el que Rebecca viajó hasta Uganda y su novio, Dickson Ndiema Marangach, del que llevaba tiempo distanciada, la siguió todo el trayecto en contra de su voluntad.

"No sabemos qué hacer, pero pedimos apoyo porque ella apoyó a nuestra familia a lo largo de su carrera", concluyó Cheptegei.

El subcomandante de Policía del condado de Trans-Nzoia, Salesio Murithi, confirmó que la atleta y sus padres habían interpuesto una demanda contra Marangach ante la DCI a raíz de una discusión sobre la propiedad de un terreno, según el medio local 'Daily Nation'.

(FILES) (From L to R) Kenya's Rosemary Wanjiru, Israel's Lonah Chemtai Salpeter, Uganda's Rebecca Cheptegei and Kenya's Selly Chepyego Kaptich compete in the women's marathon final during the World Athletics Championships in Budapest on August 26, 2023. A

Rebecca Cheptegei con la remera de Uganda

Foto: AFP