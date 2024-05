Inundaciones en Rio Grande do Sul: remeros brasileños se bajaron del sueño de los Juegos Olímpicos París 2024 para ayudar a víctimas

Em meio à situação de calamidade no Rio Grande do Sul, atletas da Seleção Brasileira de Remo abriram mão de disputar o Pré-Olímpico para ajudar no socorro às vítimas das enchentes.



Alef Fontoura, Evaldo Becker e Daniel Lima estão trabalhando no resgate de famílias e animais ao… pic.twitter.com/sgB7EiPg9l