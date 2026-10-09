La dolorosa caída que sufrió el uruguayo Thomas Silva en su última carrera del año y el mensaje tras su gran temporada: "Nada de reproches"

El ciclista uruguayo Thomas Silva , del equipo kazajo XDS Astana, no pudo cerrar de la mejor forma su primera temporada en la eilte del ciclismo mundial al sufrir este jueves una dura caída en el final de la 110º edición del Gran Piemonte en Italia.

Cuando quedaba poco más de un kilómetro para definir la etapa, el uruguayo venía muy bien posicionado junto a su compañero italiano Alberto Bettiol , pero en una curva se abrió demasiado, fue contra las vallas y cayó al piso.

Silva tuvo la mala fortuna de que no pudo resguardar sus piernas, las que quedaron hacia el centro de la calles, y otros cuatro pedalistas no pudieron esquivarlo y se las pisaron con sus ruedas.

Pese al impacto y a los nervios de los espectadores que estaban junto al vallado, el uruguayo pudo levantarse por sus medios, notoriamente dolorido y ofuscado.

El ciclista uruguayo Eric Fagúndez fue presentado por su nuevo equipo, Caja Rural de España, la exformación de Thomas Silva

El importante anuncio que hizo Astana sobre el futuro de Thomas Silva en medio de su gran temporada

Tras la carrera, el fernandino hizo un posteo en sus redes en el que lamentó su cierre de temporada, en la que tuvo el gran destaque de vestir la malla rosa en el Giro de Italia, en su primera gran carrera y en la que fue el primer uruguayo en competir en esa prueba y en una de las tres grandes.

“Teníamos la mente y la situación para terminar de otra manera la temporada”, comentó sobre Gran Piemonte.

“Nos quedamos con una temporada muy bonita. Pero nada de reproches, ¡gracias por la confianza equipo!”, señaló.

Además, compartió una foto de Bettiol, quien finalizó tercero, y destacó que estaban bien posicionados para rematar la etapa. “Estábamos donde había que estar, gracias equipo”, comentó el ciclista que, entre otros logros de este año, ganó medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Odesur.

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Dorian Godon se lleva el Gran Piemonte; Bettiol hizo podio

El ciclista francés Dorian Godon, del equipo Netcompany INEOS Cycling Team, ganó este jueves la 110º edición del Gran Piemonte en Italia y sucedió en el título al mexicano Isaac del Toro, campeón en 2025, que a pesar de su protagonismo en el último tramo llegó en la posición 82º.

El francés se llevó la victoria en los últimos 300 metros en el esprint donde apareció para superar a sus rivales tras 4h:06.19 segundos y arrebatarle el título al corredor del Uno-X, el danés Anthon Charmig, segundo, mientras que el podio lo completó el italiano Alberto Bettiol, del XDS Astana.

La carrera estuvo marcada por una fuga que llegó a contar con nueve corredores en cabeza, pero el UAE Team tomó el protagonismo en el tramo decisivo con Del Toro, que lanzó varios ataque y alcanzó al neozelandés Finn Fischer-Black, del equipo Red Bull-Bora, que finalizó detrás del mexicano (83º).

La pareja llegó a estar muy cerca de la victoria, pero el pelotón les alcanzó en el último kilómetro de la carrera y en el esprint definitivo Godon aprovechó su velocidad y se hizo con la victoria.

Por su parte, el español Pau Martí, del NSN Cycling Team, llegó en décimo lugar a tan solo dos segundos de Godon, seguido de Jon Barrenetxea, decimotercero.

Esta es la séptima victoria de la temporada para el Dorian Godon, la vigésimo tercera de su carrera, y se convierte en el cuarto francés en ganar la carrera piamontesa. El último fue Richard Virenque en 1996.

La siguiente prueba que afrontará el mexicano será la carrera de Lombardía, este sábado, con 239 kilómetros que parte de Bérgamo y llega a Como.

EFE