La increíble historia de la mochila con fotos del andinista argentino Guillermo Vieiro, congelada en el volcán Tupungato y rescatada por sus hijas 40 años después

Azul Vieiro, 44, daughter of the late legendary mountaineer Guillermo Vieiro, poses for a picture with her father's rucksack in Mendoza, Argentina, on February 28, 2025.

Undated handout picture released on February 28, 2025 by Vieiro family and Rabal family of the camp on the East side of the Tupungato volcano.

Ella y su colega, el también guía de montaña Oswaldo Freire, se llevaron entonces una cámara de Súper 8 y un piquete, pero por seguridad dejaron la mochila. "Estaba como soldada al hielo, había que hacer un pequeño trabajo para despegarla", explicó Cavallaro.

View of the late legendary mountaineer Guillermo Vieiro's rucksack and pickaxe in Mendoza, Argentina, on February 28, 2025. La mochila recuperada

Tras identificar que el bulto era de Vieiro, Cavallaro contactó con la familia y organizó con las hermanas una misión para recuperarla que partió desde la provincia argentina de Mendoza hacia territorio chileno para acceder al volcán de 6.600 metros de altitud.

"Me parecía una locura"

La expedición recorrió 100 kilómetros ida y vuelta, con un equipo integrado por Azul, de 44 años, Guadalupe, de 40, cinco guías y dos documentalistas.

Una de las fotos que aparecieron en los rollos en la mochila Foto: AFP

"En mi familia la palabra montaña siempre estuvo prohibida. Mi mamá no quiere saber nada con el hallazgo de esta mochila. Es una familia que está quebrada por el dolor, por el vacío", contó Azul, una abogada que tenía cuatro años cuando su padre falleció.

"Todo me parecía una locura y no quería volver al volcán donde él se había matado", narró Azul a la AFP. "Pero con el correr de los meses empecé a entender".

En la mochilla hallaron "su campera (chaqueta), su bolsa de dormir, una cantimplora, aspirina, vitamina C, un aislante, un juego de cuchillos (...) y dos rollos de Súper 8", detalló Vieiro.

Una de las fotos recuperadas Foto: AFP

Las imágenes reveladas tras la primera expedición mostraron que los montañistas habían sido los primeros en coronar el volcán desde su lado este, el más complejo.

"Esa pared nunca fue repetida", dijo Cavallaro, quien vive a los pies del Tupungato en la ciudad del mismo nombre. La hazaña "tiene un valor histórico en el montañismo argentino e internacional".

Fotos recuperadas en la mochila de Guillermo Vieiro Foto: AFP

La guía comparó al montañista con el astro Diego Maradona: "Uno habla de futbolistas famosos, como Maradona en esa época. Bueno, en el montañismo era Guillermo Vieiro".

Los cuerpos de Vieiro y Rabal fueron recuperados poco después del accidente. Las hermanas planean donar los objetos hallados por considerarlos "una pieza del andinismo argentino".

AFP