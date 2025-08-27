La llamativa protesta de manifestantes pro palestinos contra el equipo Israel-Premier Tech en la contrarreloj de la Vuelta de España, mirá el video

La protesta de manifestantes propalestinos contra el equipo Israel-Premier Tech

Manifestantes propalestinos intentaron bloquear este miércoles a los ciclistas del Israel-Premier Tech en plena contrarreloj por equipos de la quinta etapa de la Vuelta a España , en Figueres (Cataluña).

Varios individuos con pancartas y banderas palestinas irrumpieron al inicio del recorrido para bloquear el paso de los ciclistas del equipo israelí, creado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams.

En un video de la escena que circula en las redes sociales se puede ver a tres personas sosteniendo una pancarta con la inscripción "La neutralidad es complicidad. Boicot Israel" en catalán, antes de ser apartados de la calzada por miembros de la organización en moto.

Algunos ciclistas se vieron obligados a reducir la velocidad para evitar un accidente , pero no se reportaron caídas.

Otros incidentes similares ya habían tenido lugar el pasado julio durante el Tour de Francia, donde un activista propalestino interrumpió la llegada de la etapa en Toulouse.

Team Israel Premier Tech 's riders compete during the fifth stage of La Vuelta a Espana cycling tour, a 24.1 km time-trial team race in Figueres, on August 27, 2025. Josep LAGO / AFP El equipo Israel Premier Tech's en la crono por equipos AFP

El ataque del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/teledeporte/status/1960731211707637925&partner=&hide_thread=false Protesta en favor de Palestina en la #VueltaRTVE27a al paso del equipo @IsraelPremTech en la crono por equipos de 24 kilómetros en Figueres.



EN DIRECTO @la2_tve y @rtveplay https://t.co/Z2Lhn6fTon pic.twitter.com/TfG00s0FVf — Teledeporte (@teledeporte) August 27, 2025

Las represalias israelíes han causado al menos 62.819 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo la dirección de Hamás.

Este ministerio, cuyos datos son considerados fiables por la ONU, no precisa el número de combatientes fallecidos.

AFP