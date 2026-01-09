La tenista que no sabía sacar y jugó un torneo profesional: se conoció qué pasó con el video viral del momento y la Federación de Kenia explicó su error; mirá las imágenes

La tenista que no sabía sacar y jugó un torneo profesional

"Esta 'wild card' (invitación) no debería haberse concedido": la Federación Keniana de Tenis admitió su error este jueves tras las imágenes virales de una tenista egipcia que perdió por un doble 6-0, en 37 minutos, en un torneo profesional en Nairobi.

Hajar Abdelkader , de 21 años, cayó el miércoles en la primera ronda del WTT 35 de Nairobi, torneo que disputaba gracias a una invitación de la Federación Keniana.

Se hizo viral por unos videos difundidos en las redes sociales en los que se puede ver sus dificultades para realizar gestos comunes en cualquier jugador profesional , como el servicio o moverse por la pista.

Pese a la práctica común de cualquier certamen, incluidos los Grand Slam, de otorgar a jugadores locales invitaciones para participar en esas pruebas, el escaso nivel de juego de Hajar Abdelkader provocó una gran polémica en las redes.

Según un comunicado publicado este jueves por Tennis Kenya, "Abdelkader obtuvo una invitación tras haber realizado la petición como es debido" y a la que la organización accedió tras una baja "de última hora" en el cuadro final de la jugadora a la que se le concedió en un primer momento el convite.

"En ese momento, Abdelkader era la otra única jugadora que había pedido una invitación", por lo que participó para mantener completo el cuadro final y "apoyar el desarrollo del tenis africano", argumentó Tennis Kenya.

"Retrospectivamente", la federación keniana admite que "esta 'wild card' no debería haberse concedido nunca" y aseguró que en el futuro trabajará para "que no se repita una situación así".

Contactada por la AFP, la Federación Internacional (ITF) explicó que la decisión de entregar invitaciones en ese torneo en Nairobi es responsabilidad de Tennis Kenya.

Según el perfil de la jugadora en el sitio de la ITF, la jugadora egipcia disputó en Nairobi el primer partido profesional de su carrera.

AFP