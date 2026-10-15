Mundial de pelota vasca: los 17 uruguayos que competirán en Buenos Aires en un torneo donde Colonia del Sacramento es subsede

El 20° Campeonato Mundial de Pelota Vasca comenzó este jueves 15 de octubre y se extenderá hasta el sábado 24, con Buenos Aires como sede principal y Colonia del Sacramento como subsede internacional de una competencia que reune a 15 delegaciones.

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Uruguay participará con 17 deportistas distribuidos en cuatro modalidades : goma individual masculina, trinquete goma masculino, trinquete cuero y trinquete goma femenino.

La particularidad del campeonato es que, aunque una parte de la actividad se desarrollará en territorio uruguayo, ninguno de los representantes celestes competirá en Colonia, ya que esa sede estará reservada para la cesta punta, modalidad en la que Uruguay no presenta jugadores.

La delegación uruguaya tendrá representación tanto masculina como femenina, con los siguientes deportistas y entrenadores.

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En goma individual masculino están Maximiliano Nadruz y Federico Buzzo.

En trinquete paleta goma masculino están Ignacio Unzurrunzaga, Santiago Viña, Santiago Varela, Manuel Pelúa, estos dos últimos medallistas de bronce en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026.

En trinquete paleta cuero estarán Gastón Dufau, Braian Ramírez, el propio Manuel Pelúa y Joaquín Coyant.

En trinquete goma femenino estarán Camila Naviliat, Sofía "Pupi" Vicente y Pia Volpi. Las dos primeras fueron plata en los Odesur de Santa Fe. Debutarán el domingo.

En Xare estarán Agustín Fernández, Enrique Möller, Francisco Caffera y Francico Pombo.

En frontball el representante celeste será Agustín Paglia quien defendió a Uruguay en los Juegos Odesur.

Nicolás Nadruz es el director técnico, Paulo Lemos el preparador físico, Analía Teperino la secretaria y los dirigentes son Álvaro Caffera y el presidente Ignacio Tristán.

Colonia del Sacramento subsede del Mundial de pelota vasca

Una de las novedades de esta edición será la presencia de Uruguay como país anfitrión de parte del campeonato.

El Frontón Real de San Carlos, ubicado en Colonia del Sacramento, recibirá los encuentros de cesta punta, una de las modalidades más espectaculares de la pelota vasca.

El escenario, recientemente remodelado, cuenta con una cancha de 54 metros y permitió que Colonia se incorpore al calendario de una competencia que tendrá su actividad principal en Buenos Aires.

En la capital argentina se disputarán las restantes especialidades, entre ellas frontball, frontenis, mano individual y parejas, pala corta, paleta cuero, paleta goma, pelota adaptada y xare.

Los encuentros se desarrollarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), el Club Ciudad de Buenos Aires y el Club Banco Provincia.

España y Euskadi protagonizarán uno de los hechos históricos del Mundial

El campeonato tendrá además una novedad institucional: Euskadi participará por primera vez con una selección propia en un Mundial absoluto de pelota vasca.

La presencia de la selección vasca fue autorizada por la Federación Internacional de Pelota Vasca en 2024, en el marco de los cambios normativos que permiten a determinadas federaciones autonómicas españolas competir internacionalmente en deportes de arraigo histórico.

España contará con 58 pelotaris y Euskadi presentará una delegación de 41 deportistas.

El partido inaugural enfrentó precisamente a España y Euskadi en pelota goma femenina, este jueves. Ganó Nagore Martín de Euskadi, 2-1 a la española Maider Ardanaz Dufur

Ambas selecciones también se enfrentarán en Colonia del Sacramento en las competencias de cesta punta masculina y femenina, entre otras especialidades.

15 delegaciones y 10 días de competencia

El Mundial reunirá a representantes de Argentina, Uruguay, España, Euskadi, Francia, Portugal, Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Paraguay.

España llega como la principal potencia internacional de la especialidad, luego de encabezar el medallero del Mundial de Biarritz 2022 con 20 preseas: nueve de oro, nueve de plata y dos de bronce.

Francia terminó segunda en aquella edición con 16 medallas, cinco de ellas doradas, mientras que México ocupó el tercer puesto con diez.

La fase clasificatoria se extenderá hasta el miércoles 21 de octubre. A partir de esa jornada comenzarán las semifinales, los partidos por el tercer puesto y las finales, que culminarán el sábado 24.

Para Uruguay, el campeonato representará una nueva oportunidad de competir frente a las principales potencias de la pelota vasca, mientras que Colonia del Sacramento tendrá el privilegio de recibir una parte del Mundial en uno de sus escenarios deportivos más emblemáticos.

Con base en EFE