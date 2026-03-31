Oficial: Franco Colapinto realizará una exhibición con su auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto realizará una exhibición en la calles de Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril con su auto de Fórmula 1 , según hizo oficial en sus redes sociales la cuenta principal de Alpine y luego de que se hayan estampado las firmas que faltaban para realizar el evento.

Un evento que el propio Colapinto calificó como "un sueño" para él en lo personal y se llevará a cabo la exhibición una semana antes del regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami , del 1 al 3 de mayo, luego de confirmarse que no habrá competencia durante el mes de abril con los Grandes Premio de Baréin y Arabia por los conflictos bélicos en esos países.

El recorrido se extendería por unos 900 metros sobre la Av. del Libertador , para luego, en el Monumento a los Españoles, tomar la Av. Sarmiento hasta la intersección con Figueroa Alcorta (otros 400m), donde se armaría una especie de box.

Habría como mínimo 10 mil entradas en venta para tribunas , con las mejores ubicaciones posibles para ver el espectáculo y acceso a una Fan Zone sobre los Bosques de Palermo, con stands de sponsors. Las entradas generales estarán disponibles el 7 de abril.

La feroz crítica de un campeón de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras el accidente con Bearman en el GP de Japón que ganó Kimi Antonelli; mirá el video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ML_Argentina/status/2038933908989882852&partner=&hide_thread=false Un día histórico: Domingo 26 de abril, Mercado Libre presenta el Franco Colapinto Roadshow 2026 en Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.



Lo mejor está llegando. @AlpineF1Team pic.twitter.com/4EEhECA0sN — Mercado Libre Argentina (@ML_Argentina) March 31, 2026

A su vez, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondrá lugares de acceso libre hacia el lado de los edificios de la propia Avenida Libertador y, para ver la calle Sarmiento, la Plaza Sicilia. Y por supuesto que unos pocos tendrán vista privilegiada desde los balcones de uno de los barrios porteños más caros y privilegiados.

El equipo Alpine traería al país un auto de la temporada 2012, cuando la escudería llevaba el nombre de Lotus. El modelo será el E20, con la estremecedora música del viejo motor V8.

Más allá de ser un monoplaza con 14 años de antigüedad, el mismo tendrá algunas adaptaciones para ser más parecido a la fisonomía del A526 actual que utiliza Colapinto en la temporada actual, además de tener la decoración rosa y azul del 2026, y un sonido mucho más espectacular que el V6 híbrido.