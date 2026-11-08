Pilar Cañedo y José María Labayrú compitieron en Cancún en etapa de Copa del Mundo de natación en aguas abiertas

Los nadadores uruguayos Pilar Cañedo y José María Labayrú , representantes de Olimpia, participaron en la primera etapa de la Copa del Mundo de natación de Aguas Abiertas , que se disputó entre viernes y sábado en Cancún, México, y que reunió a destacados exponentes internacionales.

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Cañedo fue protagonista de una gran actuación para Uruguay al finalizar en el puesto 29 de la prueba de 10 kilómetros , lo que representó la mejor ubicación conseguida por un nadador uruguayo en esa distancia en una Copa del Mundo, según informó Olimpia.

Entre 51 nadadoras, fueron 39 las que llegaron a meta y la sanducera lo hizo con un tiempo de 2.17.15.40 .

Varias competidoras no terminaron la meta (DNF), otras no lograron completar el recorrido de la prueba dentro del tiempo máximo establecido (OTL), mientras que la argentina Mayte Puca fue descalificada.

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Ganó la australiana Moesha Johnson con 2.03.31.20, segunda fue Airi Ebina de Japón con 2.03.44.40 y completó el podio Ginevra Teddeucci de Italia con 2.03.47.90.

Cañedo también tuvo disputó la modalidad knockout, al día siguiente, en la que terminó en el puesto 23.

En un recorrido de tres kilómetros, corrió la serie 2, hizo un tiempo de 19.00.10, y logró quedar encima de Lucía Slamova de Eslovaquia. Solo las 10 primeras clasificaban a semifinales.

En julio de 2025, Cañedo disputó el Mundial de Singapur en esta modalidad de aguas abiertas, mientras que en febrero del mismo año nadó su primera etapa de Copa del Mundo, en el Mar Rojo.

Por su parte, José María Labayrú ocupó el puesto 57 en los 10 kilómetros y finalizó en la posición 30 del Knockout de 3 kilómetros.

En la primera de esas competencias, Labayrú registró un tiempo de 2.08.35.10 y fue el penúltimo entre quienes llegaron a meta, superando al boliviano Percy Escobar (2.11.29.40).

Fueron 64 los nadadores que comenzaron la competencia.

En el knock-out de 3 k, fue 30° entre los 31 competidores de la serie 2, sin poder pasar a semifinales donde también pasaban los 10 primeros. Su tiempo fue de 18.28.10.

La competencia contó con la participación de algunos de los principales especialistas de aguas abiertas del mundo, entre ellos campeones olímpicos y mundiales.

"¡Orgullosos de ustedes y de seguir haciendo historia!", expresó Olimpia en sus redes.