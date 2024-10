Rocío Sánchez Moccia, capitana de Las Leonas y leyenda del hockey sobre césped, llega a Uruguay

"Las Leonas solemos dar clínicas en Argentina, siempre es interesante para llevar al hockey a todos lados y en Uruguay sé que se juega mucho, somo casi hermanos y vino a ese lado la invitación y me resulta un aporte como para hacerlo crecer", contó Sánchez Moccia, de 36 años y triple medallista olímpica.

En 2022, Sánchez Moccia llegó a Uruguay y participó con Las Leonas de la inauguración de la Cancha Celeste ubicada en el Parque Lavalleja, en la rambla y Barradas, para disputar la Copa Río de la Plata.

El 13 de setiembre Las Leonas ganaron 5 a 0 y un día después, con la Copa Río de la Plata en juego, se impusieron por 2-0.

En marzo de 2023 Las Leonas volvieron y ganaron dos partidos por 2-0 pero Sánchez Moccia no formó entonces parte del equipo.

Cancha Celeste es un sintético de agua, superficie en la que se juega internacionalmente. Hasta esa fecha, todas las demás canchas de Uruguay eran sintéticos rellenos de arena, lo que hace rodar a la bocha en forma mucho más lenta y que suponía para los equipos uruguayos toda una desventaja a la hora de competir internacionalmente.

Actualmente, Carrasco Polo está muy próximo a inaugurar su cancha de sintético de agua, lo que le dará a Montevideo una nueva instalación de este primer nivel.

Sánchez Moccia contó cómo es la realidad de Argentina, un país de 40 millones de habitantes y con una cultura de hockey muy expandida por todas sus provincias.

"El hecho de tener la cancha hace crecer al deporte y te acerca a lo que se compite a nivel internacional. Es una forma de hacer crecer a los seleccionados", indicó la Leona.

"En Argentina hay bastantes canchas de agua, no la cantidad necesaria porque no llegamos ni cerca a lo que es Europa. Pero en el Metro A casi todos tienen y los que aún no la tienen la están por terminar, al menos esa fue la idea en su momento", reveló.

Cuatro Juegos Olímpicos y tres podios en hockey sobre césped

Sánchez Moccia participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 donde las Leonas obtuvieron la medalla de plata, en Río 2016 fueron eliminadas en cuartos de final, en Tokyo 2020 volvieron a ser plata y en París 2024 se chocaron con Países Bajos en semifinales y terminaron ganándole el bronce a Bélgica.

A esos tres podios olímpicos, la capitana de Las Leonas suma las medallas de oro de las Copas América de Bermuda 2009, Mendoza 2013 y Lancaster 2017, tres Champions Trophy (Rosario 2012, Mendoza 2014 y Londres 2016), la Hockey Pro League 2021-2022 y la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Este año le puso un broche mágico a su carrera a nivel olímpico en un evento donde fue la abanderada argentina. Pero también dijo que aún no se retiró de Las Leonas.

"Estar siempre en un podio es alegría enorme, nos entrenamos mucho. Como Leonas tenemos un legado de estar siempre peleando en lo más alto y eso se fue pasando de generación en generación. Por eso siempre estamos peleando los podios. Es algo increíble, lo de París fue fantástico y un premio a mucho esfuerzo y compromiso".

20240809 Rocío Sánchez Moccia, medalla de bronce hockey sobre césped Las Leonas, Juegos Olímpicos París 2024. Foto: Instagram @rochysanchez Rocío Sánchez Moccia Foto: Instagram @rochysanchez

"Por ahora lo estoy pensando lo de mi retiro, sé que tenemos muchas grandes jugadoras, varias de ellas jugando en Europa. Veré si tengo la oportunidad o no de jugar en la próxima Pro League y si no se da, la verdad que París sería una muy linda forma de retirarme de la selección. Pero por ahora no lo tengo decidido", aclaró.

Sánchez Moccia confesó que su madre es quien guarda, colecciona y atesora todos los logros que ella consigue.

Sobre la realidad deportiva que atraviesa el hockey sobre césped de su país en función de los logros conseguidos y los apoyos que recibe, la capitana de Las Leonas expresó: "Es complicado, en Argentina tenemos Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) desde el 2012 financiando al deporte y que lo hizo crecer. De parte del estado falta muchísimo apoyo. Es cierto que tenemos las canchas de agua, pero ninguna está a la altura de lo que se compite a nivel internacional. La cancha del Enard no está en condiciones y por eso para los Juegos Olímpicos tuvimos que entrenar en las canchas de los clubes, haciendo malabarismos de horarios, entrenando todos los días de la hora 8 a la hora 13 en dobles turnos, más las prácticas con los clubes y en una ciudad como Buenos Aires que es muy grande gente donde hay chicas que viven a dos horas de los lugares en que había que entrenar, yendo en colectivo (ómnibus) o en auto. El esfuerzo que se hizo fue muy grande y el apoyo no es el necesario. El Enard nos financia pero nos falta un montón para aspirar a estar al nivel de otras potencias. Tenemos la suerte de que en Argentina somos muchos millones de habitantes y que te salen jugadoras de abajo de una baldosa porque hay mucho talento".

Sánchez Moccia es compañera en selección y amiga personal de Agustina Albertario, jugadora de Las Leonas que actualmente se encuentra en Uruguay junto a su pareja, el delantero de Rampla Juniors Lautaro Rinaldi.

Albertario ya dio algunas clínicas de hockey en Uruguay y está entrenando en Biguá, con Gonzalo Ferrer de entrenador, pero reglamentariamente no está habilitada a disputar el Campeonato Uruguayo donde las de Villa Biarritz no lograron clasificar a los playoffs.

A pesar de ver de afuera la realidad del hockey sobre césped uruguayo, Sánchez Moccia dejó una visión sobre la cual seguir apuntalando su crecimiento: "Tener cancha de agua no es algo menor porque hace que muchas chicas quieran jugar en esa superficie. El año que viene se va a jugar en Uruguay la Copa América y eso es súper importante, jugar torneos internacionales hace más visible al deporte, lo hace conocer, genera que el público se acerque a alentar, que se difunda más. Y todo hace crecer. Lógicamente que es de a poco. Lo mejor es que los resultados, los frutos de lo que se sembró hace tiempo, se ven ahora y algo bueno están haciendo. Las cosas no se cambian de un día para el otro y de a poco se van a seguir viendo los resultados".