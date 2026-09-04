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"Salida nocturna": los motivos por los que le bajaron la sanción por consumo de cocaína a Nick Kyrgios, quien entró tratamiento y ya puede volver a jugar

El australiano dio positivo en un control antidopaje realizado el 22 de junio durante un torneo de la ATP en Mallorca

4 de septiembre de 2026 7:46 hs
Nick Kyrgios

Nick Kyrgios

Foto: AFP

El tenista australiano Nick Kyrgios quedó habilitado para regresar al circuito este viernes después de aceptar una suspensión de un mes por consumo de cocaína e ingresar a un programa de tratamiento, informó la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Kyrgios había sido suspendido provisionalmente el 4 de agosto tras admitir públicamente un control antidopaje adverso y asumir la responsabilidad de lo ocurrido, que describió entonces como "un enorme error".

Kyrgios volvió a dar la nota en Shanghái

Kyrgios volvió a dar la nota en Shanghái

En un comunicado difundido este viernes, la ITIA explicó que el australiano argumentó que consumió la droga en un contexto social durante una salida nocturna previa a un torneo en Mallorca.

La "Batalla de los Sexos" de Kyrgios vs Sabalenka, que se jugará en Dubái, "no es lo mismo", dijo Billie Jean King, quien enfrentó a Bobby Riggs en la original de 1973

Por dopaje positivo de cocaína, Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente: "Cometí un enorme error", expresó el tenista australiano

La agencia señaló que un experto independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) consideró compatible esa explicación con los niveles detectados en la muestra.

"Como resultado, la ITIA aceptó que el consumo de cocaína por parte de Kyrgios se produjo fuera de competición", indicó el organismo.

Suspensión cumplida

De acuerdo con las normas de la AMA, una infracción de este tipo conlleva una suspensión estándar de tres meses, aunque el castigo puede reducirse a un mes si el deportista participa en un programa de tratamiento.

"Kyrgios se ha incorporado a un programa de tratamiento", agregó la ITIA.

"Por ello, la suspensión del jugador terminará el 3 de setiembre de 2026, siempre que complete el programa. Los premios en metálico y los puntos para el ranking obtenidos en el torneo de Mallorca serán anulados".

Con un potente servicio y agresivos golpes desde el fondo de la cancha, Kyrgios conquistó siete títulos individuales de la ATP y alcanzó el puesto número 13 del ranking mundial en 2016, el mejor de su trayectoria.

Nick Kyrgios
Nick Kyrgios

Sin embargo, las constantes lesiones frenaron su progresión y actualmente figuraba en el puesto 918 de la clasificación.

El momento más destacado de su carrera llegó en Wimbledon en 2022, cuando alcanzó la primera final de Grand Slam de su vida. En aquella ocasión cayó en cuatro sets ante el serbio Novak Djokovic.

Caída libre

A pesar de su innegable talento natural, los problemas físicos comenzaron a acumularse en los últimos años.

El australiano se sometió a varias intervenciones quirúrgicas, entre ellas una reconstrucción completa de la muñeca derecha en 2024, considerada la más importante de su recuperación.

Su última aparición en una cancha profesional se produjo en julio de este año, cuando recibió una invitación para disputar el torneo de dobles masculino de Wimbledon junto al kazajo Alexander Bublik. La pareja fue eliminada en la primera ronda.

El mes pasado, Kyrgios reconoció públicamente haber dado positivo por cocaína en un control antidopaje realizado en Mallorca.

Kyrgios al llegar al juzgado
Kyrgios al llegar al juzgado

"Recientemente di positivo en un control antidopaje en Mallorca tras haber dado positivo por cocaína", escribió el australiano en Instagram. "Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad".

Además, pidió disculpas a quienes lo apoyaron durante su trayectoria.

"Lo siento por mis aficionados, mi familia, mis patrocinadores y todos los que están cerca de mí. Por encima de todo, lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", añadió.

AFP

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