Sudamericano de Optimist en Punta del Este: los 30 uruguayos que representarán a la selección en aguas de la bahía de Maldonado

Yacht Club Punta del Este (YCPE) presentó este viernes el 54º Campeonato Sudamericano de Optimist que reunirá a 180 jóvenes navegantes de entre 10 y 15 años de 12 países, entre el 25 de octubre y 1º de noviembre, en la bahía de Maldonado.
El lanzamiento se realizó en la sede del club y se anunció que participarán deportistas de Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
La delegación uruguaya estará integrada por 30 navegantes, que competirán frente a representantes de distintos países de la región y del continente.
El programa deportivo contempla 12 regatas individuales y una jornada de competencia por equipos, en un encuentro que combina exigencia deportiva, aprendizaje y camaradería entre jóvenes que comparten su pasión por la vela.
Delegación uruguaya en el Campeonato Sudamericano de Optimist 2026
URU 96 Francisco Neira
URU 119 Francisco Otero
URU 129 Uma Beal
URU 48 Lavinia Ceccarelli
URU 146 Sebastián Gonzaga
URU 120 Agustín Gómez
URU 137 Milo Ferrari
URU 149 Guillermina Köster
URU 108 Clara Arhancet
URU 145 Inés Gordillo
URU 106 Juan Diego Rial
URU 136 Quinto Tomás Marshall
URU 123 Sofía Leguisamo
URU 122 Delfina Muniz
URU 144 Gordillo Lorenzo
URU 111 Mateo Bertullo
URU 68 Tiago Martínez
URU 140 Ana María Prota
URU 128 Pedro Gordon
URU 142 Santiago Gattas
URU 150 Juan Alfonso Arnaud
URU 157 Alfonso García
URU 147 Juan Francisco Yandian
URU 66 Franco Ibarra
URU 135 Lucas Pucciarelli
URU 143 Camila Asencio
URU 80 Isabella Conde
URU 148 Joaquín Yandián
URU 116 Matteo Simonato
URU 138 Mathías González
Yacht Club Punta del Este es anfitrión por tercera vez
Esta será la tercera edición del Sudamericano de Optimist organizada por YCPE que ya fue sede en 2010 y 2014.
La ceremonia de apertura será el 26 de octubre a la hora 17 con un desfile de todas las delegaciones desde la explanada del Puerto de Punta del Este hasta el Race Village frente a la sede social del YCPE.