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El Observador / Polideportivo / VELA

Sudamericano de Optimist en Punta del Este: los 30 uruguayos que representarán a la selección en aguas de la bahía de Maldonado

El Yacht Club Punta del Este presentó el torneo continental que se iniciará el domingo 25

16 de octubre de 2026 19:13 hs
Lanzamiento del Sudamericano de Optimist en Punta del Este

Lanzamiento del Sudamericano de Optimist en Punta del Este

Yacht Club Punta del Este (YCPE) presentó este viernes el 54º Campeonato Sudamericano de Optimist que reunirá a 180 jóvenes navegantes de entre 10 y 15 años de 12 países, entre el 25 de octubre y 1º de noviembre, en la bahía de Maldonado.

El lanzamiento se realizó en la sede del club y se anunció que participarán deportistas de Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

La delegación uruguaya estará integrada por 30 navegantes, que competirán frente a representantes de distintos países de la región y del continente.

El programa deportivo contempla 12 regatas individuales y una jornada de competencia por equipos, en un encuentro que combina exigencia deportiva, aprendizaje y camaradería entre jóvenes que comparten su pasión por la vela.

Delegación uruguaya en el Campeonato Sudamericano de Optimist 2026

URU 96 Francisco Neira

URU 119 Francisco Otero

URU 129 Uma Beal

URU 48 Lavinia Ceccarelli

URU 146 Sebastián Gonzaga

URU 120 Agustín Gómez

URU 137 Milo Ferrari

URU 149 Guillermina Köster

URU 108 Clara Arhancet

URU 145 Inés Gordillo

URU 106 Juan Diego Rial

URU 136 Quinto Tomás Marshall

URU 123 Sofía Leguisamo

URU 122 Delfina Muniz

URU 144 Gordillo Lorenzo

URU 111 Mateo Bertullo

URU 68 Tiago Martínez

URU 140 Ana María Prota

URU 128 Pedro Gordon

URU 142 Santiago Gattas

URU 150 Juan Alfonso Arnaud

URU 157 Alfonso García

URU 147 Juan Francisco Yandian

URU 66 Franco Ibarra

URU 135 Lucas Pucciarelli

URU 143 Camila Asencio

URU 80 Isabella Conde

URU 148 Joaquín Yandián

URU 116 Matteo Simonato

URU 138 Mathías González

Yacht Club Punta del Este es anfitrión por tercera vez

Esta será la tercera edición del Sudamericano de Optimist organizada por YCPE que ya fue sede en 2010 y 2014.

La ceremonia de apertura será el 26 de octubre a la hora 17 con un desfile de todas las delegaciones desde la explanada del Puerto de Punta del Este hasta el Race Village frente a la sede social del YCPE.

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