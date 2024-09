Uruguay conquistó tres medallas en el Sudamericano sub 23 de atletismo en Bucaramanga

Selección uruguaya sub 23 de atletismo

Uruguay tuvo una destacada actuación en el Sudamericano sub 23 de atletismo que se disputó del viernes al domingo en Bucaramanga, Colombia.

La sanducera sumó así su primera medalla a nivel sub 23 luego de ser quinta en Cacavel 2022.

Rotundo llegó tras recuperarse de una lesión en el hombro y compareció junto con su entrenador de origen, Julio Acosta.

El sábado por la noche llegaron dos medallas más.

Una fue en decatlón a través de Edgar Rosabal, quien conquistó el bronce con 6.144 puntos.

20240928 Edgar Rosabal y Laura González medalla de plata decatlón Sudamericano sub 23 de Bucaramanga Edgar Rosabal y Laura González

La otra fue en lanzamiento de jabalina en varones con Lautaro Techera quien estampó una marca de 73,33 metros logrando un nuevo récord nacional.

Rosabal, cubano de nacimiento, se formó en Defensor Sporting con Laura González como entrenadora.

Sus marcas en la prueba fueron 100m: 11.71, salto largo: 6,02m, lanzamiento de bala: 10,85m, salto alto: 1,83m, 400m: 53.26, 110 vallas: 15.33, lanzamiento de disco: 34.73 m, salto con garrocha: 3,80m, lanzamiento de jabalina: 43,59m y 1.500m: 5.00.19.

Fue la segunda vez que compitió con implementos de mayores, a dos semanas de haber disputado el Nacional sub 23 en San Carlos.

Rosabal ya había sido medalla de plata en sub 18 y sub 20 pero participando como invitado porque aún no había obtenido la nacionalidad uruguaya.

Techera, de 22 años, llevó su récord nacional de 72,86 (13 de setiembre pasado en el Nacional sub 23 en San Carlos) a 73,33.

20240928 Lautaro Techera medalla de plata lanzamiento de jabalina de atletismo Sudamericano sub 23 de Bucaramanga Lautaro Techera

El mercedario pasó defender este año a Peñarol y sus entrenadores son Diego Romero en Montevideo, Diego García en Maldonado y Carlos Burón en España.

En Cascavel 2022, Techera había sido cuarto en sub 23.

Todas las actuaciones de los uruguayos en el Sudamericano sub 23 de atletismo

Julieta Firpo logró el viernes su mejor marca personal en 1.500 m con un registro de 4.48,95 que la dejó octava entre la misma cantidad de participantes.

Gonzalo Gervasini, en el 1.500 m masculino, registró 3.52.95 y fue 10º entre 11 participantes, cinco segundos encima de su mejor marca personal.

Millie Díaz, en salto triple, logró una marca de 12,26 metros y fue quinta entre seis participantes.

En el 100 vallas puso un registro de 15.40 y terminó octava entre 8.

Sofía Ingold, en heptatlón, no corrió la última prueba, el 800 metros, para preservar una situación física que pudo comprometerla con una lesión. Estaba teniendo una destacada actuación hasta ese momento.

Por último, Kevin Genes, en el 3.000 m, paró los relojes en 9.44.39 y fue quinto entre nueve participantes.