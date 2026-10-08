¿Qué dijo el Papu Gómez sobre Lionel Messi en su partido despedida con la Selección argentina?

Alejandro "Papu" Gómez habló de Lionel Messi durante la transmisión del partido despedida del capitán de la Selección argentina y lo comparó con dos de las figuras más reconocidas de la historia de la ciencia y el arte.

El exmediocampista, campeón en Qatar 2022 , siguió el encuentro desde Kuwait , donde participó como comentarista junto al conductor Al-Khalasi y el exfutbolista egipcio Mido .

"Hoy es un día muy histórico y un mal día, especial, porque Messi se despide de la selección argentina. Creo que, en mi opinión, es quizá el mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, este día es triste para nuestra selección", señaló Gómez durante la transmisión.

El actual integrante de Forte Virtus explicó qué es lo que más le llama la atención del rosarino cuando lo ve jugar. Para él, la diferencia no radica solamente por la técnica, sino también por la velocidad con la que procesa cada situación dentro de la cancha.

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"Para mí, y coincido con Mido, el cerebro de Messi es mucho más rápido que el de una persona común, que el cerebro humano normal", sostuvo.

A partir de esa idea, Gómez destacó el control de pelota, los pases, la velocidad y la gambeta del capitán argentino, aunque volvió a poner el foco en su capacidad para entender una jugada antes que los demás.

"Es un genio y un fenómeno, como Einstein, Da Vinci", sorprendió.

Gómez también protagonizó otro momento llamativo durante la transmisión. En el entretiempo del partido frente a Benín, le preguntaron si Messi podía salir antes del final, pero el exmediocampista aseguró que el capitán no iba a dejar la cancha sin marcar un gol.

Finalmente, el pronóstico se cumplió. Messi convirtió de penal el tercer tanto de Argentina en el triunfo por 3-0 y cerró su despedida de la Selección con un gol ante el público del Monumental.

Gómez compartió con Messi varios de los momentos más importantes del seleccionado argentino, entre ellos los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Más tarde recibió una sanción por doping y regresó a la actividad en noviembre de 2025, cuando jugó para Calcio Pádova en la Serie B de Italia. Meses atrás, el volante publicó una imagen suya en un gimnasio, con gestos de dolor, acompañada por la frase "todo pasa".