VIDEO | Conmoción en México: un árbitro murió en pleno combate después de que un luchador le aplicara una llave

La muerte del árbitro mexicano Gerardo Germán Pineda , conocido como "El Búho" , conmocionó al mundo de la lucha libre luego de que quedara tendido sobre el ring durante un combate en el estado de Hidalgo .

El episodio ocurrió el miércoles en la función Deslealtades , realizada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio , en Mineral de la Reforma , donde se enfrentaban los luchadores El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. Tras el incidente, el espectáculo fue interrumpido y los servicios de emergencia acudieron para asistir al referí, de 75 años, aunque sin éxito alguno.

"Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros del gremio de la lucha libre", señaló la promotora El Patrón Espectáculos a través de un comunicado.

A raíz del fallecimiento de "El Búho" , El Hijo de Fishman quedó detenido. Sin embargo, este viernes recuperó la libertad tras lograr un acuerdo reparatorio.

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"De manera precisa, recalcar que, a través de las gestiones del despacho, se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad", detalló el CEO de El Patrón Espectáculos, Édgar Sandoval.

Édgar Sandoval, CEO de El Patrón Espectáculos el_patron_espectaculos (Instagram)

¿Qué pasó durante la lucha en la que murió el árbitro "El Búho"?

Los primeros reportes señalaron que Pineda recibió varios golpes durante el combate y que, en un momento de la contienda, el luchador le habría aplicado un "martinete", una maniobra de alto riesgo que consiste en levantar al rival en posición invertida y proyectarlo contra la lona.

En las imágenes que circularon en redes sociales se observa parte del enfrentamiento y la intervención del árbitro en la dinámica del espectáculo. Sin embargo, las circunstancias del episodio y las posibles responsabilidades penales forman parte de las actuaciones judiciales.

Conmoción en México @TIMWrestling (X)

Después de la acción, "El Búho" quedó tendido en el cuadrilátero y no volvió a levantarse. La función se detuvo para solicitar asistencia médica y, tras revisarlo, los paramédicos confirmaron que no presentaba signos vitales. El caso generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y la respuesta médica durante el evento.

El martinete es una de las maniobras más peligrosas de la lucha libre debido al riesgo de lesiones graves en la cabeza y las vértebras cervicales. Su uso está prohibido en distintas reglamentaciones y promociones, aunque las normas pueden variar según la organización y la jurisdicción.

La promotora El Patrón Espectáculos Lucha Libre, encargada de la función, expresó su pesar por lo ocurrido y comunicó que brindaría asistencia jurídica al luchador detenido, además de mantener contacto con la familia de Pineda. También pidió respeto mientras continúa el proceso legal.

"El Búho" tenía una extensa trayectoria en el ambiente de la lucha libre de Hidalgo. Antes de dedicarse al arbitraje, luchó durante cerca de 15 años bajo el nombre de El Búho Negro II y luego pasó casi tres décadas como réferi, con presencia en escenarios como la Arena Afición de Pachuca.