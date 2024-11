Contepomi prioriza el "progreso" de los Pumas al resultado contra Irlanda, su próximo rival; mirá el XV de Argentina para el viernes

En ese torneo también lograron vencer a los vigentes campeones del mundo, los 'Springboks' sudafricanos, y a Australia, con un balance final de tres victorias en seis test.

"Los resultados te dan confianza pero para nosotros se trata más del progreso que estamos intentando hacer", dijo en rueda de prensa Contepomi el miércoles.

"Lo importante es poder llegar a los partidos y hacer lo que decimos que estamos intentando hacer, para lo que entrenamos. Eso es lo duro en rugby o en cualquier deporte", declaró el técnico de 47 años.

"Para nosotros la confianza viene en hacer las cosas. Quizás evaluamos de forma diferente a lo que desde fuera se valora sobre nosotros", detalló.

Argentina's Los Pumas players celebrate after scoring their fourth try during the Rugby Championship match between Argentina and Australia at Brigadier General Estanislao Lopez Stadium in Santa Fe, Santa Fe Province, Argentina, on September 7, 2024. GERON

El festejo de Los Pumas

Foto: AFP