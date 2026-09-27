Variar el ejercicio reduce un 19% el riesgo de muerte prematura

Un reciente estudio científico reveló que la clave para una vida más larga y saludable no radica únicamente en la cantidad de minutos de entrenamiento semanal, sino en la diversidad de las actividades físicas que se practican. Quienes alternan diferentes disciplinas logran un impacto significativamente mayor en su longevidad.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista científica BMJ Medicine, fue liderada por un equipo de científicos de la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Los expertos analizaron datos de salud y estilo de vida de más de 111.000 hombres y mujeres durante un período de más de 30 años.

Los investigadores observaron que las personas que realizaban una mayor variedad de ejercicios presentaban un 19% menos de riesgo de muerte prematura en comparación con aquellas que se limitaban a un solo tipo de actividad. Este beneficio se mantuvo constante incluso cuando se igualó el volumen total de actividad física semanal entre los participantes.

El análisis utilizó datos históricos provenientes del Nurses' Health Study y del Health Professionals Follow-Up Study. Los participantes reportaron el tiempo dedicado a diversas actividades, que incluyeron desde caminatas, running y ciclismo, hasta natación, entrenamientos de fuerza, yoga, estiramientos y tareas al aire libre como la jardinería.

Por qué la diversidad física protege el organismo

El estudio observó que la combinación de diferentes estímulos físicos beneficia al cuerpo de manera integral. Al alternar actividades cardiovasculares con entrenamientos de fuerza y ejercicios de flexibilidad o equilibrio, se activan distintos grupos musculares y sistemas metabólicos que promueven una mejor salud cardiovascular y celular.

Además, los científicos señalaron que variar las actividades reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo y disminuye la monotonía, lo que facilita mantener una vida activa a largo plazo. Incluso actividades cotidianas de intensidad moderada, como subir escaleras o realizar trabajos de jardinería pesados, sumaron de forma positiva al indicador de variedad.

Las actividades analizadas en la investigación

Para evaluar la diversidad del entrenamiento, el equipo de Harvard clasificó y puntuó las actividades reportadas por los participantes en varias categorías clave:

Deportes y cardio de alta intensidad: jogging, running, natación y tenis.

jogging, running, natación y tenis. Fuerza y resistencia: levantamiento de pesas y calistenia.

levantamiento de pesas y calistenia. Flexibilidad y bajo impacto: yoga, estiramientos y tonificación.

yoga, estiramientos y tonificación. Actividades cotidianas y al aire libre: caminatas, subir escaleras, jardinería moderada y trabajos pesados de exterior como cavar o cortar leña.

Los resultados sugieren que no es necesario realizar entrenamientos extenuantes para obtener los beneficios de la longevidad. La incorporación de pequeños cambios, como alternar una caminata con una sesión de fuerza o una clase de yoga, demostró ser una estrategia altamente efectiva para proteger la salud general.