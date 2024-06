Se polariza la Facultad de Derecho: 26 docentes acusan al Consejo de "embestida" contra el Consultorio Jurídico y el caso llega al máximo órgano de Udelar

Los docentes apuntan que la decisión del Consejo de Derecho de “intervenir” al Consultorio Jurídico de la Udelar con un grupo asesor externo fue para responder a los intereses del Colegio de Abogados, que semanas atrás había enviado una carta al decano de la facultad cuestionando el accionar docente.

Con el grupo asesor eterno ”se realiza un bypass a las autoridades vigentes y en funciones del Consultorio Jurídico, para recurrir a exautoridades que vienen a suplantar en su rol a las actuales, en lo que no puede catalogarse menos que como una operativa de intervención”, dicen en el escrito los 26 firmantes, que consideran que esta acción es “una embestida” contra los docentes y una “violación de la autonomía” por parte del Consejo de la Facultad de Derecho, al permitir la “intromisión” del Colegio de Abogados.

Uno de los cuestionamientos que manifestó el Colegio de Abogados en la carta que envió al decano de la facultad de Derecho semanas atrás tenía que ver con la mediatización de los casos que tomaba el consultorio y los parámetros éticos que manejaban a la hora de defender a los denunciantes, así como también la oportunidad de que trate casos de alto perfil.

El Consultorio Jurídico ha estado a cargo de la defensa de víctimas en las denuncias de explotación sexual contra el exsenador Gustavo Penadés, así como también en la llamada Operación Océano, o ha llevado a adelante juicios contra el Estado por acceso a medicamentos de alto costo.

La exposición pública y el protagonismo de los abogados —en particular Juan Raúl Williman, Soledad Suárez y Juan Ceretta— molestó a varios de sus colegas dentro de la Facultad de Derecho, quienes entienden que con la mediatización se perjudica a la víctimas. También les cuestionan cómo eligen los casos y el hecho de que los juicios se estén dando a nivel mediático y no exclusivamente dentro de las audiencias.

-lcm3943-jpg..webp Soledad Suárez, abogada del consultorio jurídico, y la militante Romina Celeste Foto: Leonardo Carreño.

En ese sentido, los docentes dicen que los cuestionamientos son“una forma de excluir a los casos atravesados por el poder, casos que remueven el statu quo y problematizan opiniones instaladas”. “El Consejo de Facultad parece olvidar que si el avance del conocimiento hubiera permanecido siempre sometido al poder todavía afirmaríamos que la tierra es plana”.

El documento, de 34 páginas, en el que argumentan los recursos que elevan ante el Consejo y luego al CDC, los docentes concluyen: “De espaldas a los Derechos Humanos, el Consejo de Facultad impone la censura” y “silencia la voz de los docentes de Consultorio y de la Clínica, ¿por qué? ¿Puede en este contexto un docente cumplir hoy con los fines universitarios de contribuir a la difusión de derechos e ideas, informar sobre nuestro trabajo, aportar a la transparencia del sistema de justicia, al pluralismo de ideas y debate público de temas de interés social, sin temer por represalias? La respuesta es: no puede. Sabemos que en esos puntos no hay libertad, sabemos entonces que no hay aceptación de la actividad que desarrollamos en cuanto a los mismos, no sabemos qué reglas específicas impondrán, pero ya no importa, porque ya no hay libertad”.

¿Qué va a pasar ahora con los límites impuestos al Consultorio Jurídico de la Udelar?

En las próximas dos semanas el Consejo de Derecho tendrá que discutir el recurso de revocación, y en caso de no darle cabida, el tema tendrá que ser tratado en las siguientes dos semanas por el Consejo Directivo Central de la Udelar.

De todos modos, en paralelo a los recursos presentados por docentes del Consultorio Jurídico, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (Adur) mandató al orden docente de la Udelar a llevar el tema al orden del día dell Consejo Directivo Central, por lo que el tema ya estará sobre la mesa del máximo órgano rector de la universidad pública.