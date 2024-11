Además de la ausencia de Neymar, el otro crack de Brasil que no fue citado para enfrentar a la selección de Uruguay por Eliminatorias, y la lista completa

Uno de ellos es Rodrigo Bentancur, quien cumplió sus cuatro encuentros de suspensión que le aplicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por haber participado de los incidentes con los hinchas colombianos posterior al partido entre ambas selecciones por la Copa América.

El otro futbolista que está pronto para volver es el zaguero Sebastián Cáceres, quien está muy bien de su desgarro sufrido ante Venezuela en Maturín, ni bien comenzó el partido.

Debido a esa lesión, no pudo estar ni ante Perú, ni contra Ecuador en la doble fecha de octubre.

El que no podrá estar por lesión, como ya informó Referí, es el mediapunta Nicolás De la Cruz, quien se lesionó defendiendo a Flamengo hace casi dos semanas.

El pasado miércoles, Referí informó que Neymar volvió a jugar luego de un año de haberse lesionado -justamente contra Uruguay por Eliminatorias-, pero que llegó a un acuerdo para no jugar hasta marzo, cuando vuelvan las Clasificatorias.

De esa manera, el astro y máximo goleador brasileño de su selección con 79 goles, no jugará contra los celestes.

Este viernes, el técnico de Brasil, Dorival Júnior, dio a conocer la lista para la doble fecha FIFA de noviembre en la que enfrentarán de visita a Venezuela y de local a Uruguay en el Estadio Arena Fonte Nova de Bahía.

Brazil's forward #09 Endrick runs for the ball during the Conmebol 2024 Copa America tournament group D football match between Brazil and Colombia at Levi's Stadium in Santa Clara, California on July 2, 2024. Patrick T. Fallon / AFP.jpg

Endrick

Foto: Patrick T. Fallon / AFP