Venció el plazo este domingo para que Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, elevara la lista de jugadores reservados ante Colombia y Brasil, y hay dos que vuelven

Como informó Referí, Nicolás De la Cruz no podrá estar en ninguno de los dos partidos de noviembre.

El media punta de Flamengo, sufrió una lesión es en el posterior de su pierna izquierda el fin de semana pasado, y tendrá para cerca de un mes de recuperación.

Lo de De la Cruz es preocupante y así lo toman en Río de Janeiro en su club: Flamengo.

De los 63 partidos del equipo en este año, incluyendo el de este sábado en el que le ganaron 4-2 a Juventude con un gol de Giorgian De Arrascaeta por el Campeonato Brasileiro, el futbolista participó en 38 y estuvo ausente en 25, lo que representa un 40% de ausencia.

A su vez, de esos 36 encuentros en los que comenzó como titular en Flamengo, fue sustituido en 27 de ellos.

Con la selección de Uruguay le pasó algo similar y si solo se toma en cuenta la última doble fecha FIFA ante Perú en Lima y Ecuador en Montevideo, solo pudo jugar el segundo tiempo contra los ecuatorianos en el Estadio Centenario, eso sí, siendo la figura de esos 45 minutos.

Este domingo fue el último día que tenía el técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, para hacer la reserva de los diferentes jugadores a sus respectivos clubes, para que puedan venir, en caso de confirmarlos posteriormente, a jugar ante Colombia y Brasil por las Eliminatorias en el mes de noviembre.

Así lo hizo el DT a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), hacia las distintas Asociaciones, instituciones y futbolistas.

Uruguay's midfielder #06 Rodrigo Bentancur fights for the ball with Colombia's midfielder #16 Jefferson Lerma during the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium, in Charlotte,

Rodrigo Bentancur va al suelo tras una falta de Jefferson Lerma en el partido entre Uruguay y Colombia

FOTO: AFP