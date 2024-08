Alarma para Marcelo Bielsa: Conmebol puede sancionar a jugadores de la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias de setiembre por incidentes en Copa América 2024

Entre ellos aparecen Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera y Ronald Araujo.

Darwin ingresó dos veces a la tribuna y se tomó a golpes de puño con diversos hinchas. Por su parte, Bentancur arrojó un botellazo contra los seguidores rivales, pero le pegó al preparador físico de Uruguay, Santiago Ferro.

Charlotte (United States), 10/07/2024.- Uruguay's Darwin Núñez (C) scuffles with fans after Uruguay lost after the Copa America 2024 semi-finals match between Uruguay and Colombia in Charlotte, North Carolina, USA, 10 July 2024. EFE/EPA/BRIAN WESTERHOLT

Darwin Núñez subió a la tribuna para defender a su familia de los hinchas colombianos

FOTO: EFE