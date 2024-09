Con nuevo DT, así llega Paraguay al partido marcado por la despedida de Luis Suárez de la selección de Uruguay

Nuevo DT en Paraguay: Gustavo Alfaro

Pero el panorama es distinto para los paraguayos, séptimos con cinco puntos, que necesitan urgentemente un triunfo.

Paraguay national football team coach Argentine Gustavo Alfaro (2nd L) gestures during a practice session in Ypane, Paraguay on September 2, 2024. Paraguay will visit Uruguay for the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers on September 6. DANIEL DUA Gustavo Alfaro, DT de Paraguay AFP

Para la albirroja será el debut del seleccionador argentino Gustavo Alfaro, recién llegado en reemplazo de su destituido compatriota Daniel Garnero tras un decepcionante desempeño en la reciente Copa América en Estados Unidos.

"Uruguay es un equipo intenso. Tenemos que jugar con la misma intensidad, tenemos que presionar con intensidad y salir de la presión con intensidad", dijo Alfaro a los futbolistas paraguayos durante un entrenamiento, según un video divulgado el lunes en la red social X.

Exentrenador de la selección de Costa Rica en la Copa América, y DT de Ecuador en el Mundial Qatar 2022, Alfaro ha dicho que tiene "muy poco tiempo y mucho por hacer" para no quedar fuera de la fiesta mundialista que se vivirá en Estados Unidos, Canadá y México dentro de dos años.

La nómina de Alfaro sorprendió con retornos tales como el delantero del Torino de Italia, Tony Sanabria, y el golero Roberto "Gatito" Fernández (Botafogo), que atajó en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Entre las novedades se suma a ellos el defensa del Athletico Paranaense, Mateo Gamarra.

Por primera vez fueron convocados Isidro Pitta, el exdelantero de Olimpia y actualmente pieza destacada del Cuiabá de Brasil, y Hugo Cuenca, de 19 años, mediocampista ofensivo en el Milan-Futuro de la Serie C Grupo B, el equipo de reserva del club AC Milan.

Se destacan además seis nombres que militan en el fútbol argentino: Adam Bareiro (River Plate), Juan Espínola (Belgrano), Santiago Arzamendia (Estudiantes), Juan Cáceres (Lanús), Blas Riveros (Talleres) y Gustavo Velázquez (Newell's).

En el equipo del ex DT de Costa Rica figuran asimismo los argentinos nacionalizados Kaku Romero Gamarra y Andrés Cubas.

Noche de emoción por Luis Suárez

El cruce entre charrúas y guaraníes será especial ya que Suárez vestirá por última vez la casaca de Uruguay. A sus 37 años, el máximo goleador histórico de la selección uruguaya anunció el lunes el fin de su ciclo con el combinado nacional.

"Lo voy a jugar con la misma ilusión que jugué mi primer partido con la selección en 2007", prometió 'Luisito' casi al borde de las lágrimas.

Más de 60.000 corazones palpitarán en el histórico Centenario con la despedida de 'El Pistolero', que en 17 años con la Celeste lleva anotados 69 goles en 142 partidos, siendo el máximo artillero histórico del combinado uruguayo.

"Hay que agradecerle por todos estos años que nos brindó a los jóvenes, esos consejos y valores de la selección, todo lo que nos dio al país", declaró a periodistas Fede Valverde, figura del Real Madrid, al llegar al país para ponerse a las órdenes del DT Marcelo Bielsa.

Es "un gran jugador y una increíble persona", afirmó el volante sobre Suárez. "Ojalá se pueda retirar de la mejor manera".

Bielsa no sólo enfrenta el reto de que la emoción distraiga al equipo, sino también de que bajas importantes empañen su estrategia.

Seis jugadores que se destacaron desde que el entrenador argentino tomó las riendas de la selección uruguaya en mayo de 2023 están suspendidos.

Guillermo Varela aún debe cumplir un partido de castigo tras su expulsión en la Copa América ante Colombia. Y Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, José María Giménez, Ronald Araujo y Mathías Olivera fueron sancionados la semana pasada por la Conmebol por los incidentes con hinchas cafeteros al finalizar ese juego.

Por lesiones, Bielsa no podrá contar tampoco con Matías Viña, Joaquín Piquerez, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás de la Cruz.

Según medios, Suárez será titular dada la ausencia de Núñez, considerado su heredero.

El árbitro principal el viernes será el argentino Darío Herrera.

Uruguay vs Paraguay, alineaciones probables:

Uruguay: Sergio Rochet - Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno o Nicolás Marichal, Lucas Olaza; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Facundo Torres o Brian Rodríguez; Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Luis Suárez. DT: Marcelo Bielsa.

Paraguay: Carlos Coronel - Santiago Arzamendia, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Blas Riveros; Miguel Almirón, Diego Gómez, Mathías Villasanti, Ramón Sosa; Adam Bareiro, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

Con base en AFP