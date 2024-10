"Cumplo mi sueño de jugar en Europa": el delantero de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa que se sumó a su nuevo club

"Jesús Martínez fue muy importante en el fichaje, él me convenció de que venía a una ciudad muy linda y cautivadora. Jugar en Europa también era mi deseo y eso importó mucho. Jesús es muy emotivo y en un par de horas me convenció", explicó el internacional uruguayo al ser preguntado qué le dijo Jesús Martínez, máximo accionista del Oviedo y presidente del Grupo Pachuca .

"Estoy en la recta final de mi recuperación, me falta poco. No me quiero poner un plazo, porque pueden pasar muchas cosas y eso es parte de la recuperación. Vengo bien, voy paso a paso y la comunicación con la parte médica es buena", aseguró el nuevo delantero del Real Oviedo, que ya está en la última fase de su recuperación tras operarse a finales de mayo de una lesión en el tendón de Aquiles.