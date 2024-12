El jugador de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa que fue al Complejo Celeste un día antes de las fiestas navideñas

El lateral izquierdo de Flamengo sufrió a principios de agosto una fractura en la tibia y la rotura de ligamento cruzado anterior por lo que tuvo que ser intervenido.

20240706 SOC - SPO - URUGUAY - V - BRAZIL - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Raphinha of Brazil and Matias Viña of Uruguay battle for the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and

Raphinha y Matías Viña

Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP