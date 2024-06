El reproche que le hizo Ronald Araujo a Nicolás de la Cruz en el Complejo Celeste

Este sábado viajan desde Montevideo a Estados Unidos los jugadores que entrenaron en el Complejo Celeste preparando la Copa América 2024 . Hay 13 futbolistas entre ellos Ronald Araujo , pero aún no se informó si van a viajar todos, ya que la lista del torneo es de 26 jugadores.

Ronald Araujo se durmió una siesta al sol

Este viernes, aprovechando el sol, Ronald Araujo se durmió una siesta sobre un sillón mientras hacía recuperación de piernas. Al lado, sus compañeros jugaban al truco.

"Tranquilo Ronald, dormí siesta donde quieras" le escribió Nicolás de la Cruz en Instagram y el zaguero del Barcelona le hice un reproche.

"Ya que no me enseñas a jugar al truco, me duermo", expresó.