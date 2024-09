El uno por uno de Uruguay con Paraguay: Sergio Rochet y Sebastián Cáceres lo único destacable, Kike Olivera otra vez bajísimo

Este fue el uno por uno de Uruguay:

Sergio Rochet 6: Notable atajada mano a mano con Miguel Almirón en su primera gran intervención. Muy atento para subsanar, lejos del arco, un error de Sebastián Cáceres en el arranque del segundo tiempo. Por esas dos jugadas fue de lo mejor de Uruguay. Candado.

20240906 Sergio Rochet de la selección de Uruguay, salva su arco ante Isidro Pitta de Paraguay Sergio Rochet de la selección de Uruguay, salva su arco ante Isidro Pitta de Paraguay FOTO: Leonardo Carreño

Nahitan Nández 5: Gran arranque con subidas y acciones combinadas con Facundo Pellistri. Gran cierre defensivo de cabeza a los 27'. No pudo detener a Almirón a los 30' y luego perdió incidencia en ataque. Esa fue la tónica: comenzó bien y se fue apagando. Sobre el final quiso resolver mucho individualmente. Por actitud y empuje, siempre suple alguna deficiencia técnica. Corazón.

20240906 Nahitan Nández de la selección de Uruguay ante Miguel Almirón de Paraguay Nahitan Nández de la selección de Uruguay ante Miguel Almirón de Paraguay FOTO: Leonardo Carreño

Nicolás Marichal 4: Firme en la única acción que defendió en repliegue ante un avance rival. No pesó en el área rival en las pelotas quietas. Lució inseguro para sacar la pelota del fondo. Dudas.

Sebastián Cáceres 6: Más prolijo que Marichal para armar las salidas. Le sumó una gran conducción a los 41' y envío largo a Brian Rodríguez. Además, ganó los duelos individuales que tuvo. En el arranque del segundo tiempo cometió un gravísimo error al cabecear defectuosamente una pelota hacia atrás en la que Rochet le salvó el pellejo. Supo sobrellevar en el resto del juego ese error y se mantuvo firme para ser uno de los más destacados del partido. Parejo.

Lucas Olaza 4: Muchas veces se vio obligado a jugar en largo al llegar por banda hasta la línea media. Metió pelotas quietas venenosas, pero en ninguna se hizo daño. Salió lesionado tras un resbalón donde se estiró un músculo. Flojo.

Federico Valverde 4: Sacó un potente remate a los 10', que pasó cerca del horizontal. Amonestado a los 38', se pierde el partido contra Venezuela por acumulación de amarillas. No influyó en ataque. En el complementó pateó dos veces de arranque de afuera del área: rebotes. Combinó cambios de frentes perfectos con pases profundos larguísimos y muy malos. Otro partido de poco y nada. Irregular.

Manuel Ugarte 5: El mejor de Uruguay en el primer tiempo. Por cómo intentó sostener el equilibrio defensivo del equipo, por sus controles, por su distribución de pelota. Su gran despliegue en el primer tiempo y su inactividad desde la Copa América lo hicieron decaer en el segundo tiempo. A los 65', regaló inexplicablemente una pelota en salida, con un pase muy abierto a Cáceres, y Enciso desperdició el gol con remate de afuera del área. Su juego se tornó posicional y eso lo hizo abandonar el campo de juego. De más a menos.

20240906 Damián Bobadilla y Manuel Ugarte, Uruguay, Paraguay, Eliminatorias Damián Bobadilla y Manuel Ugarte Foto: Leonardo Carreño

Brian Rodríguez 4: Jugó por el centro entre los extremos y fue al que más le costó entrar en juego. Cuando lo hizo le faltó esa chispa que lo caracteriza en el uno contra uno. Generó un espacio para un centro por izquierda y un córner por derecha. No supo aprovechar en el inicio del segundo tiempo una pifia del Gatito Fernández y en el control, despejó el peligro. Recién despertó a los 73' con una gran jugada individual desde el borde del área, forzando a Fernández a su única intervención en el partido (manotazo al córner). Fue su único aporte lúcido. Poco.

20240906 Brian Rodríguez de la selección de Uruguay ante Paraguay Brian Rodríguez de la selección de Uruguay ante Paraguay FOTO: Leonardo Carreño

Facundo Pellistri 4: Incisivo en cada arranque en el comienzo del partido. A los 18' le sirvió un gran centro a Suárez. Paraguay le redobló precauciones y después solo le concedieron espacio para culminar envíos aéreos, donde no es fuerte por estatura. Salió poco antes de los 60'. Puede más.

20250906 Facundo Pellistri de la selección de Uruguay ante Julio César Enciso de Paraguay Facundo Pellistri de la selección de Uruguay ante Julio César Enciso de Paraguay FOTO: Leonardo Carreño

Luis Suárez 5: A los 9' generó un córner. A los 14' la dejó pasar y le abrió una calle a Maxi Araújo con un movimiento magistral. El balón derivó en un córner en el que cabeceó por encima del travesaño. A los 18' estrelló un balón en el vertical izquierdo. Incisivo y participativo. Terminó saliendo de la zona del área y volcándose por izquierda para lograr asociaciones con sus compañeros. En el segundo tiempo no tuvo abastecimiento alguno, ya no pudo hacer ese trabajo extra de salir a buscar juego y terminó totalmente dominado por los defensores paraguayos. Luchó, protestó y peleó hasta el final. A lo Suárez.

20240906 Luis Suárez salió a jugar como capitán de la selección de Uruguay Luis Suárez salió a jugar como capitán de la selección de Uruguay FOTO: Leonardo Carreño

Maximiliano Araújo 4: Eludido por Enciso en una acción que terminó con un remate de larga distancia que dio en el palo izquierdo de Rochet. Encontró a los 14' una buena oportunidad para llegar sobre el área, pero su remate fue bloqueado. Un pase comprometido, en campo de Paraguay a los 30', generó una transición rápida de Miguel Almirón que quedó mano a mano con Rochet. Poco después generó la amarilla de Andrés Cubas con una buena arrancada. Tiró varios centros al segundo palo, a una zona donde el daño que se puede generar es ínfimo. Se tonificó en el segundo tiempo con un par de conducciones profundas con pelota. Pero no terminó de ser peligroso ni de meter una pelota de gol. No alcanzó.

20240906 Maximiliano Araújo de la selección de Uruguay ante Paraguay por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 Maximiliano Araújo de la selección de Uruguay ante Paraguay por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 FOTO: Leonardo Carreño

Santiago Bueno 5: Mejoró lo realizado por Marichal. Su presencia le permitió salir a cortar pelotas peleando en el cuerpo a cuerpo con los paraguayos. Amonestado por foulear a Enciso. Prometedor.

Cristian Olivera 3: A esta altura ya no se entienden por qué tantas oportunidades, tantos minutos con tan escasos aportes. Malos pases, desaprovechamiento de un espacio que se generó con un pase rápido de Facundo Torres (Almirón lo trancó fuerte y voló). No se sacó un hombre de encima nunca. Lo único que aportó fue la falta del final, cuando por la vía del centro ya se sabía que no se iba a poder generar más que un rechazo de Gustavo Gómez. No justifica las oportunidades.

Marcelo Saracchi 4: Entró y metió una carrera electrizante. Pero poco después sacó un centro que dio en un tobillo de un defensor.

Facundo Torres 4: No le pudo cambiar la cara a la ofensiva de Uruguay.