Eliminatorias: Marcelo Bielsa confirmó la lista de convocados a la selección uruguaya para jugar contra Paraguay y Venezuela

Tampoco fue convocado Agustín Canobbio, tras su molestia en la Copa América 2024.

Jugadores confirmados de la selección uruguaya

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Franco Israel.

Defensas: Sebastián Cáceres, Nicolás Marichal, Santiago Bueno, Agustín Sant'Anna, Guillermo Varela, Nahitan Nández, José Luis Rodríguez, Lucas Olaza, Marcelo Saracchi.

Volantes: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Federico Valverde, Facundo Torres.

Delanteros: Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Tiago Palacios, Cristian Olivera, Miguel Merentiel, Luciano Rodríguez y Luis Suárez.

El criterio de Marcelo Bielsa

En setiembre del año pasado, antes de los partidos contra Chile y Ecuador, Bielsa expresó cuál era su criterio respecto a las listas de jugadores y porqué las daba a último momento:

"Yo he reservado 34 jugadores y voy a convocar después de terminado los partidos de mañana (domingo) a los jugadores que decida porque la cifra no va a ser de 34, sino que va a ser de menos jugadores. Yo no doy la lista de reservados. Mi criterio es el siguiente: si uno reserva 34 y luego convoca a 26, hay ocho jugadores que van a ser descartados. Cualquier jugador que es descartado sufre una desilusión. Por conocer la forma en que sienten los jugadores y cuando se trata de una selección aún más, no me gusta que esa desilusión que siente un jugador cuando es descartado sea pública. Sé que la costumbre era otra. Explico por qué tengo una posición diferente. Voy a actuar reglamentariamente. Voy a reservar y terminada la última fecha, cuando esté seguro que no se lesiona ningún jugador o cualquier impedimento, voy a informar los jugadores que efectivamente son convocados. Quiero evitar agregar a la desilusión natural el hecho de la difusión pública de su condición de descartados. Lo he hecho así durante toda mi carrera", expresó en conferencia.