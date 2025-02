Fabián Coito sobre el escaso vínculo con Marcelo Bielsa: "Es un entrenador de mucha trayectoria para darnos el lujo de no aprovecharlo"

El entrenador de la selección uruguaya sub 20, Fabián Coito , quien culminó quinto en el Sudamericano de Venezuela y no clasificó al Mundial de Chile profundizó en algunos aspectos de la última actuación, a la que había hecho referencia al arribar la semana pasada a Montevideo, y al vínculo lejano que planteó Marcelo Bielsa .

El trabajo de Coito en la sub 20 comenzó el 15 de junio del año pasado, con un viaje para participar en un torneo en L’Alcudia y finalizó tras culminar el Sudamericano sub 20. Durante los seis meses previos al Sudamericano el entrenador se encontró con que no dispuso de muchos jugadores por su actividad en los equipos de Primera División, por dos pausas en el torneo local, por una paralización de actividades y por la muerte de Juan Izquierdo, y porque finalmente se apretó el calendario y no pudieron desarrollar los micro ciclos habituales. “No es excusa. Son cosas que se dieron”, dijo.