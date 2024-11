Gustavo Matosas habló sobre la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa y pidió a un jugador de Peñarol con el que se comparó

Gustavo Matosas

El entrenador Gustavo Matosas, inactivo desde 2019, habló este jueves sobre la actualidad de la selección de Uruguay que dirige el argentino Marcelo Bielsa y si bien destacó algunas cosas buenas de su proceso también lo criticó, sobre todo por la situación que protagonizó contra Facundo Torres.

El 10 de setiembre de este año, Bielsa puso a Torres en el segundo tiempo del partido contra Venezuela en Maturín,. por Eliminatorias, y pocos minutos después lo sustituyó.

"Hay que dejarlo que muera con la de él. Pero hay cosas que no me gustan y el día que vea a Bielsa se lo diré, por más que no me conozca aunque una vez que quiso llevar a Atlas: cuando vos metés a un jugador y a los 10 minutos lo tenés que sacar, eso no se hace. Hay que aprender que hay códigos en el fútbol, para los que lo jugamos, que eso afecta la psiquis del jugador para siempre. Cuando la cagás, es un problema tuyo. Le sacás el seguro a la granada, te comés la granada y que explote. Por más que pidas disculpas, eso no tiene marcha atrás", declaró Matosas en Usted que Opina que se emite por Sport 890.

"Hay cosas que me gustan: la dinámica que impone, su impronta, tiene una idea clara. A veces me entrevero mucho cuando lo escucho declarar, me gustaría que fuera más claro. Pero va muy bien. Le ganamos a Colombia un partido fundamental, si se perdía ese partido se complicaba todo. No se jugó nada del otro mundo, pero se le hizo saber que no se tienen que agrandar. Y con Brasil me encantó ver a Valverde por izquierda, porque tiene gran disparo de derecha. Me gustó porque es un jugador al que se presiona mucho para que sea líder y él es un jugador de trabajo, de diversión, de disfrute. No es el líder para este Uruguay todavía. Tiene que jugar donde se sienta más cómodo, donde él quiera. Tiene que elegir", agregó.

"En el radar de Bielsa hay jugadores que deberían estar. ¿Por qué se subestima tanto al fútbol uruguayo? El volante de Peñarol que vino de Maldonado que corre como loco. Darias es el tipo de jugador que vos precisás seis o siete por equipo. No es fácil encontrarlos. Me hace acordar mucho a mi juego. A lo mejor yo era un poco mejor con la pelota. Me encanta Leo (Fernández). La zaga de Peñarol es muy buena. Guzmán que era compañero de mi hijo Cristian en Bella Vista, jugaba de delantero y terminó de zaguero", comentó Matosas. Peñarol Liverpool campeonato clausura 2024/Eduardo Darias Foto: Leonardo Carreño El campeón de la Copa Libertadores de 1987 con Peñarol también dijo que Diego Aguirre debe estar "agradecido" con él de por vida: "Yo era un jugador absolutamente dinámico, no era picapedrero, era de las dos áreas, lo que hoy se denomina box to box, caja a caja. Gracias a mí hubo muchos goleadores como Diego que tiene que agradecerme todos los días que lo hice goleador".