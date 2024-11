¿Agustín Canobbio puede volver a la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa? Mirá lo que dijo Jorge Giordano, director de selecciones de AUF

Luis Suárez y lo que pasó con Canobbio Luis Suárez y lo que pasó con Canobbio

“Y a un jugador que está entre los 26 de una Copa América, no podés dar a entender o hacerlo partícipe como si fuera un sparring”, comentó. “Y molesta. Lo entiendo a Agus, lo voy a bancar a Agus en esta, porque es entendible y bastante se contuvo y es normal, es normal que llegara a esa situación”, comentó Suárez.

Lo que dijo Agustín Canobbio sobre Marcelo Bielsa

Tras las declaraciones del goleador histórico celeste, Canobbio rompió el silencio y dijo que “hubo mucha falta de respeto” por parte del entrenador.

“Le dije que me faltó el respeto, se lo dije a la cara... Pero no pude hablar con él de lo que me hizo mentalmente", señaló a Carve Deportiva. “Fue un diálogo duro, sabiendo lo que me iba a poder pasar o está pasando, de no poder defender a mi país. Pero me fui tranquilo, eso me dejó muy tranquilo porque me valoré, valoré lo que soy como persona y en base a eso me vine con cierta tranquilidad y pude expresarme y mirarlo a los ojos y decirle lo que me había pasado y me había hecho mentalmente”.

¿Puede volver a ser citado Agustín Canobbio?

Este jueves Jorge Giordano fue consultado por su Agustín Canobbio podía volver a ser citado y se le menciono si el jugador no había vuelto a ser convocado porque él se excluyó o porque Bielsa no lo considera.

“Te puedo dar una respuesta como director de selecciones”, dijo Giordano a Minuto 1 de Carve Deportiva. “Canobbio es elegible y depende del entrenador, no tiene nada que ver lo que él ha manifestado. Nosotros no vamos por ese lado, sino que es un tema del entrenador y de sus decisiones técnicas”.