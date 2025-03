La gran noticia que recibió Marcelo Bielsa para la selección uruguaya pensando en los partidos ante Argentina y Bolivia por Eliminatorias

Este sábado, el delantero volvió a convertir un gol para Elche en la Segunda división española, y su equipo ganó para quedar en la segunda posición de la tabla, a un punto del líder Mirandés y en lugar de ascenso.

Este sábado, Marcelo Bielsa y la selección uruguaya conocieron una muy buena noticia.

Como informó Referí, la celeste y su técnico tienen un problema en el arco.

El arquero titular Sergio Rochet no juega en Internacional de Porto Alegre desde el 8 de diciembre, entrena diferenciado y no hacía fútbol.

Cuando comenzó la pretemporada planteó dolores en la rodilla izquierda y el club decidió pararlo para recuperarlo, informaron los medios brasileños. Por eso, hasta ahora no tenía competencia ni entrenamientos.

20240706 SOC - SPO - URUGUAY - V - BRAZIL - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Sergio Rochet of Uruguay celebrates after winning during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and Brazil at Alleg

Sergio Rochet fue abrazado primero por Darwin Núñez tras la victoria de la selección de Uruguay en definición por penales ante Brasil por la Copa América 2024

Ian Maule/Getty Images/AFP