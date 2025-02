La selección sub 20 de Uruguay de Fabián Coito, que no clasificó al Mundial, sufrió una maldición que lleva 16 años

La derrota de la selección de Uruguay ante Paraguay el jueves en el Sudamericano sub 20 de Venezuela y su eliminación del Mundial , que en setiembre se disputará en Chile, golpeó duro porque desde 2005 la celeste no se perdía este torneo.

Pese al cambio de generaciones, torneo tras torneo, la celeste había logrado una regularidad en la renovación de sus juveniles que le permitía mantener el nivel.

Sin embargo, el Sudamericano de Venezuela representó un tremendo revés bajo la dirección técnica de Fabián Coito, el entrenador moderno más exitoso en juveniles en el Complejo de la AUF.

Uruguay cerrará su participación en el Sudamericano este domingo ante Colombia, en el último partido del hexagonal final y sin chances de acceder a uno de los cuatro cupos que otorga el torneo para el Mundial, que se los adjudicaron Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia.

La selección uruguaya disputa el quinto y sexto lugar con Chile.

La selección sub 20 de Uruguay, que no clasificó al Mundial, sufrió una maldición que lleva 16 años

Lo que ocurrió con la selección de Uruguay no es nuevo en el mundo de la selección sub 20 y se trata de una maldición que ya lleva 16 años, con este revés que sufre Uruguay y que castigó a ocho países.

Desde 2009, los campeones del mundo sub 20 no clasifican al Mundial inmediato.

En la lista hay selecciones de América, Europa y África.

El único año que no se disputó el torneo desde ese 2009, que se desarrolla cada dos años, fue en 2021 como consecuencia de la pandemia.

Estos son los campeones que se perdieron el Mundial sub 20 siguiente desde 2009:

AÑO CAMPEÓN AUSENTE 2009 Argentina 2011 Ghana 2013 Brasil 2015 Francia 2017 Serbia 2019 Inglaterra 2023 Ucrania 2025 Uruguay

Antes habían pasado por una situación similar, que luego de ser campeones no participaron en la edición siguiente del Mundial sub 20: Alemania (1983), Yugoslavia (1989) y España (2001).

La última fecha del Sudamericano se juega este domingo

Con Uruguay vs Colombia, Argentina vs Paraguay y Brasil vs Chile se cierra este domingo el Sudamericano sub 20 de Venezuela.

Argentina y Brasil son las únicas selecciones que aspiran al título, llegan igualadas en puntos y se definirá por diferencia de goles, si ganan los dos en la última presentación.

Aquí están todos los detalles del torneo:

Y la tabla de posiciones del Sudamericano sub 20: