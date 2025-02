La selección uruguaya sub 17 de Matías Alonso ya sabe las sedes, fechas y fixture del Campeonato Sudamericano

Este Campeonato Sudamericano sub 17 tendrá diferente modalidad que los anteriores y también si se lo compara con otras categorías como por ejemplo, la sub 20.

Es clasificatorio al Mundial de Qatar que se llevará a cabo desde el 5 al 27 de noviembre de 2025 con 48 participantes. La FIFA determinó que la Conmebol tendrá siete representantes.

Se clasificarán a la semifinal, las selecciones que ocupen las dos primeras posiciones de cada grupo y también asegurarán su boleto al Mundial.

Los demás seleccionados disputarán las posiciones del quinto al séptimo lugar, el tercero de un grupo se medirá con el cuarto del otro para determinar los que jugarán por cada plaza anotada (5° y 7°) y los últimos de cada llave quedarán eliminados de la Copa del Mundo.

Uruguay estará en el grupo B junto a Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

Toda la primera fase el equipo de Matías Alonso jugará en la ciudad de Cartagena.

El calendario de la selección uruguaya:

Fecha 1: Uruguay vs Brasil viernes 28 de marzo a la hora 21

Fecha 2: Uruguay vs Ecuador domingo 30 de marzo a las 21

Fecha 3: Uruguay vs Bolivia martes 1° de abril a las 18.30

Fecha 4: Libre.

Fecha 5: Uruguay vs Venezuela sábado 5 de abril a las 18.30