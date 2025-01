Cambio en la selección de Uruguay sub 17: mirá el DT no renovado, el sustituto, y si influyeron las versiones sobre convocatorias de jugadores de un empresario

Matías Alonso, nuevo DT de la selección de Uruguay sub 17

La selección de Uruguay anunció este jueves un cambio de entrenador en la categoría sub 17 , al comunicar la salida de su anterior director técnico y la llegada de un nuevo cuerpo técnico.

El entrenador no renovado fue Edgardo López Báez , quien había llegado a las juveniles de Uruguay cuando lo designaron al frente de la categoría sub 15 en enero de 2023.

“¡Gracias, Edgardo! López Báez no continuará a cargo de la sub 17”, indicó este jueves la cuenta de la selección uruguaya, sin dar más detalles al respecto.

Una hora después, la misma cuenta anunció al nuevo entrenador de la categoría. Será Matías Alonso, el exfutbolista y hermano de Iván Alonso, quien ya trabajaba en la sub 17 desde febrero de 2024 como asistente

“Matías Alonso se hará cargo de la sub 17 de cara al Sudamericano 2025. El cuerpo técnico quedó conformado en su totalidad por miembros ya pertenecientes a la Estructura de Juveniles”, informó la selección uruguaya.

Su equipo contará con Álvaro “Flaco” Fernández como asistente técnico, el preparador físico Martín Valdez, el videoanalista Facundo Leiton y el entrenador de arqueros Santiago Morandi.

Además, luego se dio la lista de convocados para comenzar la preparación para el Sudamericano sub 17 2025 que se jugarán en Colombia en el mes de marzo y abril.

¿Por qué no siguió Edgardo López Báez?

Jorge Ananía, gerente deportivo de Selecciones Juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), explicó los motivos del cambio de director técnico en la sub 17.

El gerente fue consultado en el programa Vamos que vamos de Radio Nacional sobre por qué no se renovó y cuánto influyó el vínculo de López Báez con el representante Alejandro Nannini. El año pasado hubo rumores y denuncias que indicaban que los jugadores debían ser representados por ese empresario para ser convocados.

“Nannini por lo que tengo entendido era representante de él, algo muy común en Uruguay, que muchos entrenadores tengan representante también”, dijo Ananía.

-lcm2244-jpg..webp Edgardo López Báez Foto: Leonardo Carreño.

“Lo del contrato (la renovación), estuvo en discusión hasta hace poco, habían diferentes opiniones y prevaleció la mayoría. A veces los resultados te condicionan. Yo creo que Uruguay, y uno de los argumentos que puse en mi informe, fueron los datos estadísticos de Uruguay en todos los partidos que disputamos, que no eran malos. Por algo, tanto Brasil que quedó afuera, y tanto nosotros, fuimos los equipos que mejor atacamos y mejor defendimos. Empatamos tres partidos”, agregó, en referencia al Sudamericano sub 16 que se jugó el año pasado, en el que la celeste fue último en su serie con tres empates y dos derrotas.

Repreguntado por si el vínculo de López Báez con Nannini no ayudó para su renovación, señaló: “Capaz que para algunos fue un punto, para mí no. Capaz que en un momento, eso había surgido antes del torneo. Vuelvo a repetir: para mi es normal que lo técnicos tengan representante, igual que los jugadores que de sub 15 para arriba todos tienen”.

“Confío en todos los entrenadores, pero en todos, no solo los que están en la selección, porque ningún entrenador se la juega a poner un jugador que se lo ofrezcan sin estar convencido. Capaz que alguno puede haber que diga ‘te doy una mano con algún jugador’, pero en la selección no pasa eso”, comentó.

Sobre los rumores, Ananía señaló: “Fueron todos trascendidos que a mí nunca me presentaron pruebas”.

Consultado por si había encarado a López Báez por ese asunto, respondió: “Si, por supuesto, encaré a López Báez y a los jugadores. Nunca tuve una prueba ni la oportunidad de que algún jugador me dijera algo de eso”.

“Sí sé, y por lo jugadores, que en algún momento, cuando Uruguay pudo participar en un torneo de UEFA en Croacia, por marzo o abril, alguien de la empresa estuvo hablando con algunos jugadores, hecho también que es muy común cuando se sale, con los empresarios… Nosotros no podemos estar 24 horas arriba de vigilancia total que no se arrimen”, indicó.