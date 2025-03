Llegó Darwin Núñez a la selección: habló de su momento en Liverpool, de la ausencia de Messi y del compañero "mufa" antes de enfrentar a Argentina

Sobre su actualidad deportiva en Liverpool, explicó: "Fueron semanas difíciles en lo individual, pero estoy contento, pensando en la selección, disfrutar los entrenamientos, los partidos, cada minuto en el Complejo. Son momentos que uno pasa en el fútbol, y como dije, no tiro la toalla por no jugar, voy a seguir luchando por jugar todos los partidos".

Núñez hizo una autocrítica y dijo: "No estoy riniendo lo que tendría que rendir, me justifico yo mismo, es difícil porque uno cuando está bien, contra PSG entré bien, en el otro partido (contra Southampton) que ibamos perdiendo 1-0 hice un gol y me hicieron un penal, eso te cambia la confianza, pero al otro partido no jugué, entonces viene un bajón. Siempre estoy ahí para ayudar a mis compañeros, es mi objetivo para venir a la selección estar bien físicamente, en todo lo que pueda voy a ayudar a Liverpool".

Con respecto a su falta de goles, analizó: "No quiere entrar, es una mala suerte, que corra mucho en los partidos, que juegue bien y no pueda hacer un gol. Me quedó la espina contra Portugal aquellas dos oportunidades que no la terminé bien que nos dejó afuera de una final que tanto soñamos los uruguayos, me sentí culpable. Estoy fuerte de cabeza y tengo a mi familia que siempre me apoya".

El apoyo que recibió de Uruguay

La AUF publicó la semana pasada en sus redes sociales un video de apoyo a Darwin Núñez: "Lo hablaba con mi mujer, cuando vi el video de apoyo, mirá que bueno lo que hicieron; sentí el apoyo de toda la gente y me quedo con eso, no puedo mirar las críticas porque no me sirve de nada".

Sobre la baja de Lionel Messi en Argentina, señaló: "Es una baja muy importante para ellos, pero nosotros no pensamos en eso, pensar en nosotros hacer lo mejor posible en los entrenamiento".

También contó una charla que tuvo con su compañero de Liverpool, Alexis MacAllister, jugador de la selección argentina: "Hemos hablado, porque la otra vez en Argentina le dije que iban a jugar en la cancha de Boca y iban a perder. Ahora le dije que pasara cerca mio y no me mirara, porque no quiero la mufa".