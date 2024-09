"Un equipo rodado": lo que dijo sobre la selección de Uruguay Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, en la previa del partido de este viernes

Afirmó igualmente que la Albirroja tiene grandes talentos pero que su reto es lograr que se vuelvan complementarios para conseguir "el premio" de ir al Mundial de 2026, una hazaña que el país no logra desde hace tres ediciones.

Alfaro reconoció que el partido contra Uruguay será "difícil" porque enfrentarán a "un equipo rodado", mientras que en el plantel paraguayo están descubriéndose con su nuevo técnico.

"Lamentablemente no les puedo garantizar resultados, lo que sí les puedo garantizar (es) que vamos a luchar hasta el último instante, y que vamos a pelear cada pelota como si fuese la más importante de nuestras vidas", prometió.

Con respecto al equipo, dio dos pistas: "El arquero va a ser el Gatito y el 9 va a ser Pitta, el resto vamos a tratar de definirlo". De esa forma mencionó a Roberto "Gatito" Fernández, golero de Botafogo que atajó en los Juegos Olímpicos de París 2024, y a Isidro Pitta, el exdelantero de Olimpia y actualmente pieza destacada del Cuiabá de Brasil.

"Para la confirmación del equipo, lamentablemente tengo que esperar hasta mañana (viernes) porque hubo jugadores que los tengo cuidar, porque están en índices muy altos de fatiga muscular por lo que vienen haciendo. Y mañana va a ser una batalla muy dura, muy intensa", dijo

"Uruguay es un equipo muy intenso. Más allá de las ausencias que tiene, tiene muy claro lo que tiene que hacer", señaló.

"Necesito a todos los jugadores en sus mejores condiciones físicas posibles", comentó.

"Se que es difícil porque nos toca un equipo rodado (...) Todos los jugadores de Uruguay saben lo que quiere el entrenador y nosotros estamos conociéndonos", expresó.

"La línea de tres me gustó, pero tal vez no sea para el arranque ahora", agregó, al hablar sobre el sistema táctico. "Hemos practicado sobre dos sistemas pero no va a cambiar mucho de lo que venía jugando Paraguay últimamente".

