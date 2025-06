Lo que no se vio por TV de Uruguay vs Venezuela: el "soy celeste" por altoparlantes, la novedad que llamó la atención en el Estadio Centenario; mirá el video

Antes de comenzar el partido, el audio con la canción de “soy celeste”, con un coro y un acompañamiento musical, sonó bien fuerte, lo que llamó la atención, ya que no se reflejaba con lo que pasaba en las tribunas .

En las redes sociales hubo cuestionamientos a la utilización de los amplificadores para alentar al equipo.

Luego, durante momentos del encuentro, se movió la perilla del volumen del audio para incentivar a los hinchas y que se sumaran al canto, principalmente al promediar el primer tiempo, cuando el equipo de Marcelo Bielsa atacaba pero no podía encontrar el gol.

La utilización de los altoparlantes se dio luego del último partido de Uruguay en el Centenario, frente a Argentina, donde los hinchas visitantes se hicieron sentir más que el público local, además de contar con instrumentos musicales, algo que no tuvo la parcialidad celeste ya que su barra de aliento no fue al partido al no recibir entradas.

Este martes el Centenario tuvo más de 30.000 entradas vendidas y no estuvo lleno como ante Argentina. Además, volvió la barra de aliento de la selección que se ubicó en la Ámsterdam.

Por su parte, los hinchas de Venezuela agotaron su sector, pero prácticamente no se escucharon, por lo que fue el trámite del partido, con dominio uruguayo, y por los altoparlantes con el “soy celeste” en el Estadio Centenario.

Como ya es habitual, el principal escenario del fútbol uruguayo tuvo la animación de Gustaf y contó con su espectacular show de luces y música en el entretiempo y al final, con el festejo de los jugadores en el campo de juego al despedirse de los hinchas tras saludar a las cuatro tribunas, en un momento emocionante con la música de No Te Va Gustar de fondo.

Además, hubo lanzamiento de fuegos artificiales en la previa, el entretiempo y el final del encuentro, así como también llamas atrás de los arcos en la salida de los equipos y en los goles de la celeste.

El partido volvió a contar con Fan Zone para los hinchas pero en la zona de palcos y en el acceso principal de la Tribuna América contó con un colorido ingreso con detalles de uno de los patrocinadores de la selección uruguaya.